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Экономика / Недвижимость
21 августа 2021, 15:13

Минстрой сократит затраты по возведению зданий на 20% к 2030 году

стройка

Сроки строительства соцобъектов намерены сократить на 20%, а промышленных - на 40%. Фото: Павел Ворожцов

Затраты по строительству объектов к 2030 году должны сократиться на 20%. Такую инициативу Минстрой России намерен включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

Из проекта программы следует, что к 2030 году снизятся финансовые затраты на создание объектов капстроительства на 20% к уровню 2020 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо этого, предлагается сократить сроки строительства соцобъектов на 20%, а промышленных - на 40%. По задумке авторов инициативы, к 2030 году появится единое цифровое пространство в сфере строительства, а взаимодействие с государством будет вестись исключительно в электронном виде.

Добиться этого позволит внедрение инновационных энергоэффективных и экологичных, а также информационных технологий в проектирование и строительство, а также создание суперсервиса «Цифровое строительство» и развитие института типового проектирования. Минстрой также намерен синхронизировать инвестиционные программы естественных монополий и проекты жилищного и промышленного строительства.

Как писала «Областная газета», в начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за каждой госпрограммой куратора – профильного вице-премьера. В итоге управлять реализацией госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» будет глава Минстроя Марат Хуснуллин:

Областная газета Свердловской области

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