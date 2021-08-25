На расселение аварийных домов в Свердловской области кабмин РФ выделил ещё почти 1,4 миллиарда

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья в регионах и строительство объектов инфраструктуры в 2022-2023 годах. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья в регионах и строительство объектов инфраструктуры в 2022-2023 годах. Свердловская область получит на эти цели почти 1,4 млрд рублей.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, более 13,1 млрд рублей от общей суммы пойдут на расселение жильцов аварийных домов. На эти средства власти планируют расселить около 26 тыс. человек, а суммарная площадь жилья, которое будет расселено, составит 417 тыс. квадратных метров.

На ускоренное завершение строительства школ, детских садов, дорог, больниц и коммунальных объектов в 10 регионах кабмин направит 3,4 млрд рублей. Остальные 3,2 млрд рублей направят в сейсмически опасные регионы - Кемеровскую область, Чечню и Карачаево-Черкесию - на повышение устойчивости зданий в сейсмически, а также в Камчатский край, Воронежскую и Ростовскую области на модернизацию объектов инфраструктуры.

"Надо использовать все механизмы опережающего строительства и переселения, чтобы граждане не ждали годами своих квартир. И как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру", - отметил Михаил Мишустин.

Фото: сайт Правительства РФ

В начале августа также сообщалось, что Средний Урал получит на расселение жильцов аварийных домов 1,7 млрд рублей.

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