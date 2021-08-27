В России появится Фонд развития территорий

Организация будет заниматься вопросами переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и вопросами поддержки дольщиков Фото: Алексей Кунилов

В осеннюю сессию Госдума готовится рассмотреть законопроект, который позволит объединить Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков. Новая публично-правовая компания получит название «Фонд развития территорий» и будет в комплексе решать задачи, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья и с долевым строительством. Проект закона внесён в Госдуму Правительством РФ и опубликован в государственной системе «Законотворчество».

О планах по рассмотрению этого законопроекта в ближайшие месяцы рассказал свердловский депутат Госдумы, председатель одного из комитетов, чьё имя мы не можем называть, потому что он участвует в выборах. Он пояснил, что создание объединённого Фонда необходимо для того, чтобы более эффективно выполнить поручение Президента России – переселить из ветхого и аварийного жилья граждан, чьи дома были признаны таковыми на 1 января 2021 года (сейчас, напомним, переселяют граждан, чьи дома были признаны аварийными до начала 2017 года).

Депутат отметил, что слияние вышеупомянутых организаций должно произойти с января 2022 года. Новый Фонд будет иметь более широкие полномочия. В частности, предполагается, что одним из полномочий будет предоставление гражданам возможности в рамках существующей программы по переселению из ветхого и аварийного жилья переехать в другой регион.

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