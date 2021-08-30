В Екатеринбурге к 2040 году появится новый микрорайон Исток

Первые дома в жилом микрорайоне Исток построены по типовым проектам. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Комплекс жилых домов и социально-бытовых учреждений на 150 тысяч человек возведут за 250 миллиардов рублей. Такими планами на выставке загородной недвижимости Ural Village поделился директор компании PRINZIP, которая выступит генеральным застройщиком территории, Геннадий Черных.

Перспективный микрорайон расположится на юго-востоке уральской столицы в посёлке Исток в границах Тюменского тракта, Екатеринбургской кольцевой автодороги и промышленной площадки Ново-Свердловской ТЭЦ. По своим масштабам он будет сопоставим с микрорайоном Академический – на участке площадью 3,5 тысячи гектаров планируется возвести четыре миллиона квадратных метров жилья. Проект комплексного освоения территории предполагает строительство многоквартирных домов малой этажности, таунхаусов, коттеджей, школ и детских садов.

По словам мэра города Алексея Орлова, муниципалитет будет всячески содействовать развитию нового района, в том числе – по строительству социальной инфраструктуры и дорог. Проект позволит обеспечить доступным жильём семьи со средним достатком, которые всё чаще проявляют интерес к загородной недвижимости. Тем более что в ближайшее время в Госдуме должен быть принят закон об ипотеке для покупки индивидуальных жилых домов. Для создания новых рабочих мест в Истоке планируется возвести производственные и логистические объекты общей площадью свыше двух миллионов квадратных метров.

Первую очередь будущего микрорайона полностью закончат в течение 2,5–3 лет. Уже возведено 35 индивидуальных домов площадью от 71 до 191 квадратного метра, а в 2022 году будет построено ещё 60 домов. Всего же предполагается строительство порядка 200 коттеджей и таунхаусов, многоквартирных четырёхэтажных домов, детского сада на 200 мест и торгового центра.