В Счётной палате предложили выдавать льготную ипотеку один раз в жизни

Сейчас количество займов по программе льготной ипотеки не ограничено. Фото: Галина Соловьёва

Счётная палата (СП) выступила за то, чтобы льготная ипотека в России выдавалась одному заёмщику единожды в жизни. Это поможет погасить искусственный спрос на жильё и снизит цены на недвижимость.

При этом данная мера не должна иметь привязки к конкретному месту проживания гражданина, рассказала в интервью РИА Новости аудитор СП Наталья Трунова. «Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом. Мы не имеем права ограничивать людей в выборе их перемещения. Другой вопрос, что у нас очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся», — заявила она.

По её словам, такое положение дел связано не только с объективными факторами и динамикой развития отдельных уголков страны, где существует больше возможностей. Одной из причин является недоработка регионов, из-за которой люди не знают о доступных им возможностях, пояснила Наталья Трунова.

На сегодняшний день один раз россияне могут взять дальневосточную и сельскую ипотеку, а также улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. При этом количество раз для оформления льготной ипотеки (продлена до 1 июля 2022 года, ставку повысили до 7% годовых) и семейной ипотеки под 6% не ограничено.

Как писала «Областная газета», ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков констатировал, что в условиях коррекции программы льготной ипотеки и роста стоимости кредитов, качество заявок на ипотеку стало ухудшаться, а размер кредитов на покупку жилья – снижаться.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению Президента России Владимира Путина подписал постановление о продлении программы «Семейная ипотека». Получить займы под 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет до 2024 года.

Председатель Правительства РФ заявил, что решение о продлении программы позволит не только помочь большему числу семей получить собственное жильё по сниженной ставке, но и поддержать ряд отраслей, а также укрепить спрос на стройматериалы и мебель. Для обеспечения изменений кабмин более чем в два раза увеличил лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 трлн рублей.