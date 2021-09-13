На Среднем Урале смягчат контроль за деятельностью застройщиков при долевом строительстве

Согласно документу, профилактика нарушений обязательных требований предполагает, в частности, устранение условий, способных привести к этим нарушениям. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские власти утвердили новое положение о региональном государственном контроле в области долевого строительства, которое вступит в силу с 1 января следующего года. Согласно этому документу, основой надзора за деятельностью застройщиков должна стать профилактика нарушений.

Положение утверждено постановлением правительства Свердловской области №558-ПП. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. В постановлении отмечается, что предметом госконтроля в области долевого строительства является соблюдение закона лицами, которые привлекают денежные средства граждан и юрлиц для строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости.

Смещение акцента на доверие застройщикам заметно в сравнении с прежней версией документа, утверждённой в 2018 году. В ней говорилось, что при осуществлении контроля в этой сфере применяется риск-ориентированный подход, а деятельность всех застройщиков предлагалось относить к высокой, средней и низкой степеням риска в зависимости от тяжести потенциальных негативных последствий от возможных нарушений. Тех, кого относили к первой и второй группам, ждали плановые проверки раз в год или в два года соответственно.

Новой же версией документа плановые надзорные мероприятия не предусмотрены. Но вместо них в отношении застройщиков могут проводиться профилактические визиты. Они называются обязательными. Хотя в документе прописано, что контролируемое лицо может отказаться от этого мероприятия, если заранее направит письменное уведомление об этом в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (именно этот орган осуществляет государственный контроль в этой сфере).

Внеплановые надзорные мероприятия сохранятся, но оснований для их проведения станет почти вдвое меньше, чем раньше для внеплановых проверок. В новом положении подробно описаны три формы внеплановых надзорных мероприятий: инспекционный визит, документарная проверка и контрольная закупка. Они могут сопровождаться фотосъёмкой, а также аудио- и видеозаписью.

Отдельно в документе говорится о надзорных мероприятиях, осуществляемых без взаимодействия с контролируемым лицом. Такая форма контроля называется мониторингом безопасности, под ним понимается сбор и анализ данных о застройщике.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».