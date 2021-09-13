В УФАС по Свердловской области объяснили высокий рост цен на стройматериалы

Повышение объясняется ростом цен на сырьё и энергоресурсы. Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале рост цен на стройматериалы не связан со злоупотреблением производителями своим положением на рынке. Повышение объясняется ростом цен на сырьё и энергоресурсы.

Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с картелями управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области Ольга Смирнова в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

«На территории Свердловской области доминантов (на рынке стройматериалов — прим. ред.) не было установлено. В связи с этим невозможно было выявить факт злоупотребления. Аналитика не показала существенного накручивания цен самими посредниками, либо производителями», - рассказала Ольга Смирнова.

По её словам, на металлопродукцию цены возросли от 45% до 55%, на бетон от 5% до 20%, битумсодержащие смеси - до 15%, пиломатериалы от 20% до 50%, ПВХ-продукция - до 25%, цены на кирпич возросли от 2% до 15% у различных поставщиков.

«В качестве основных причин роста цен на древесину и пиломатериалы обозначен рост себестоимости, увеличение спроса на внутреннем рынке, после снятия ограничительных мер в 2020 году, снижение объёма заготовки древесины в 2020 году относительно предыдущих периодов, рост спроса на пиломатериалы на внешних рынках. На металлопродукцию изменение обусловлено изменением мировых цен и увеличением цен производителей», - уточнила начальник отдела по борьбе с картелями. Она также добавила, что удорожание стройматериалов существенно повлияло на рост цен на недвижимость в регионе.

Напомним, в августе Правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство до 30%. Это позволит компенсировать удорожание стройматериалов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Данная мера призвана компенсировать дополнительные расходы застройщиков, которые вызваны существенным подорожанием строительных материалов.

Как писала «Областная газета», в России стремительно дорожают строительные материалы. По данным Росстата, тонна арматуры в прошлом году стоила 35 тысяч рублей, а в этом – уже более 60 тысяч. Аналогично с древесиной: за один кубометр доски в прошлом году просили 13 тысяч рублей, в августе 2021 года – более 26. Минимум на 10% выросла цена на экструзионный пенополистирол (утеплитель для дома) и каменную вату, на 22% – на металлочерепицу. В Свердловской области ситуацией всерьёз обеспокоены и застройщики, и муниципальные власти. Подробнее читайте в материале «ОГ».