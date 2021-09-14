Стало известно, где расположится здание администрации Академического района

Здание администрации района построят недалеко от Преображенского парка. Фото: Галина Соловьёва

На заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга озвучили адрес, по которому расположится администрация Академического района. Здание планируют построить на улице Вильгельма де Геннина.

Информацию озвучил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов, комментируя проект постановления о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

- На основании обращения "РСГ Академическое" предлагается изменить назначение земельного участка в границах улиц Академика Парина - Чкалова - Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова в целях размещения здания администрации Академического района на Вильгельма де Геннина, 60, - сказал чиновник.

Как пояснили в пресс-службе УК "Академический", милицейского адреса у будущего здания администрации района пока нет:

- В документах оно пока называется как "офисное здание на улице Вильгельма де Геннина". Проектная документация сейчас находится на экспертизе. Разрешение на строительство планируется получить в 1 полугодии 2022 года, тогда же будет известна стоимость проекта.