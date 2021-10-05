С 5 по 7 октября запланировано проведение около 120 секций и круглых столов. Фото: Галина Соловьёва

В уральской столице стартовали VIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятия продлятся три дня – с 5 по 7 октября. На этот период запланировано проведение около 120 секций и круглых столов. На выставке представлены 225 экспонентов.

Толпа на входе

Масштабное мероприятие привлекло к себе внимание уже тем, что оно проходит в условиях неостанавливающегося роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о том, что сейчас в стране нет ни одного региона, где были бы разрешены мероприятия с участием более трёх тысяч человек. При этом, как заявляют организаторы, на форуме 100+ TechnoBuild количество одних только спикеров превышает 500 человек. Кроме них в международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» все эти дни съезжаются сотни представителей различных строительных компаний, архитектурных бюро, урбанисты и работники СМИ не только со Среднего Урала, но и других регионов и даже стран.

Особенно большой наплыв участников форума был зафиксирован в первый день его работы, перед официальным открытием. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие и получить именные бейджи, гости столпились перед турникетами. Далеко не все из них были в масках, а о соблюдении социальной дистанции речи и вовсе не шло. Некоторые из расставленных по территории МВЦ ионизаторов воздуха даже не были включены.

Однако всё это не смущает региональные власти. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков ответил на вопрос о том, почему мероприятие не стали отменять.

– Эта выставка уже второй год подряд проходит в условиях пандемии. В прошлом году она стала первым мероприятием после локдауна и показала очень положительные результаты. В этом году мы тоже рассчитывали провести её в очном режиме, и нам удалось это сделать. И мы видим, что форум показал высокую заинтересованность общества и федеральных органов власти в достижении целей национального проекта «Жильё и городская среда» по наращиванию темпов жилищного строительства.

Кстати Примечательно, что Форум 100+ TechnoBuild является едва ли не единственным крупным мероприятием, на проведение которого вот уже второй год никак не влияет пандемия. В прошлом году он проходил очно, тогда как многие подобные события в Свердловской области состоялись в онлайн-формате. Это коснулось в том числе и международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Наибольший интерес – к набережной

Восьмой строительный форум посвящён теме «Диалог регионов». Как отметил во время церемонии открытия сенатор Российской Федерации Аркадий Чернецкий, по сравнению с предыдущими годами организаторами сделан очень серьёзный шаг в плане масштабирования выставки и привлечения новых секторов строительного рынка и строительной науки.

Форум включает в себя различные направления строительства, проектирования, развития городской среды. Особое внимание уделено теме технического регулирования в строительстве. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко заявил, что в следующем году в стране начнётся процесс перехода от жёсткого предписывающего метода нормирования данной отрасли к гибкому функционально-ориентированному методу.

Также в первый день работы форума темами обсуждения стали, в частности, психологический комфорт жителей городов, зелёное строительство, цифровизация и переход на BIM-проектирование, ценообразование в строительстве и проблемы финансирования отрасли.

Но, судя по количеству слушателей, скопившихся утром у зала администрации Екатеринбурга, наибольший интерес публика проявила к более конкретной теме, касающейся развития территории набережной городского пруда. Там были презентованы сразу пять концепций благоустройства этого общественного пространства. Одни проектировщики предложили оборудовать здесь пирс, плавучую сцену, спортивный парк с бассейном, который зимой превращался бы в каток, установить колесо обозрения, другие посчитали необходимым связать два берега Исети пешеходными мостами. Лучшую концепцию предстоит определить самим жителям уральской столицы в ходе предстоящего онлайн-голосования.

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