Кто в ответе за КРТ?

В основном в программу КРТ попадут дома высотой не более трёх этажей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области создали рабочую группу по реализации решений о комплексном развитии территорий (КРТ), так называемой уральской реновации. При этом ранее в регионе уже была утверждена рабочая группа с похожими функциями, но немного иным составом.

Неоднозначное назначение

Официально она называлась рабочей группой по вопросу реализации на территории Свердловской области механизма комплексного развития территорий. Согласно распоряжению губернатора, подписанному в марте текущего года, в неё вошли 16 человек. Руководителем рабочей группы был назначен теперь уже бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. Также в состав вошли представители сразу нескольких региональных министерств, аппарата губернатора, администрации Екатеринбурга и строительных компаний.

В июне в этот документ внесли изменения: место бывшего заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина в составе рабочей группы занял новый заместитель главы города Рустам Галямов.

На днях на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликовали распоряжение губернатора о создании похожей рабочей группы – по вопросу реализации решений о КРТ. Больше половины её членов – шесть человек – значились в составе утверждённой ранее рабочей группы. Это позволяет сделать вывод о том, что речь идёт об одной и той же рабочей группе с тем же функционалом, хотя в новом документе не говорится о том, что прежнее распоряжение утратило силу.

Что касается собственно состава рабочей группы, то теперь её руководителем будет заместитель губернатора Сергей Швиндт. Предыдущим составом руководил Александр Высокинский. Причина исключения его из состава понятна: по итогам недавних выборов первый замгубернатора получил мандат депутата Законодательного собрания Свердловской области, в связи с чем был освобождён от занимаемой должности.

Кроме Сергея Швиндта в составе группы, курирующей реализацию механизма КРТ в регионе, остались министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков (в качестве заместителя руководителя рабочей группы), заместитель начальника отдела стратегического развития строительной отрасли регионального минстроя Дарья Смирнягина (она является секретарём рабочей группы), Рустам Галямов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, а также первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева.

Примечательно, что последней удалось сохранить место в обновлённом составе рабочей группы по расселению и застройке городских территорий, несмотря на то что она, как сообщалось ранее, является фигурантом резонансного уголовного дела о коррупции в МУГИСО. В июне Кировский районный суд Екатеринбурга избрал для неё меру пресечения в виде запрета определённых действий. «ОГ» обратилась за разъяснением причин столь неоднозначного назначения в департамент информполитики Свердловской области, однако оперативно получить комментарий не удалось.

Добавим, что среди новых членов группы по КРТ оказались областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов и начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Рябинин. В то же время ряд министров, на которых в марте была возложена ответственность за реализацию проектов комплексного развития территорий, в новый состав рабочей группы не попали. Речь идёт о министре экономике и территориального развития Денисе Мамонтове, министре финансов Александре Старкове и министре транспорта и дорожного хозяйства Василии Старкове.

Как продвигается процесс?

В эти дни в Екатеринбурге проходит Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Естественно, это мероприятие не могло обойтись без обсуждения темы комплексного развития территорий. Власти не отрицают: тема спорная, поэтому решают организовать расширенную конференцию с участием строительного бизнес-сообщества.

Однако, несмотря на очевидность общественного интереса к этой действительно неоднозначной программе, на мероприятии оказалось удивительно мало журналистов. Как нам показалось, конференция специально была спрятана от представителей СМИ: в заранее разосланных анонсах упоминания о ней не было, она проходила в самом удалённом зале конгресс-центра одновременно с обходом стендов выставки губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Президента России в УрФО Владимиром Якушевым (читайте об этом на первой полосе). Во время конференции каких-то громких заявлений и сенсаций по теме не прозвучало, но кое-что интересное спикеры всё-таки озвучили.

Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич рассказала, что на сегодняшний день более половины регионов страны полностью завершили принятие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации проектов КРТ, и что Уральский федеральный округ является лидером в данном направлении. Она уточнила, что Свердловская область в ближайшее время должна завершить этот процесс (хотя ранее региональные власти утверждали, что нормативно-правовая база будет готова к концу третьего квартала).

– Следующая фаза – утверждение пилотных проектов КРТ и запуск этой программы по всей территории страны, – напомнила Мария Синичич.

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков сообщил о том, что Свердловская область является одним из четырёх регионов УрФО, уже установивших критерии «ветхости» жилья, по которым оно будет попадать в программу КРТ, и принявших документ, регулирующий специфику КРТ для региона. Также он отметил, что в Свердловской области на сегодняшний день принято восемь необходимых подзаконных актов (всего их должно быть 12).

Как сообщала ранее «Областная газета», точный список пилотных площадок, которые попадут под КРТ, будет определён до конца этого года. Возможность включить свои территории в программу рассматривают четыре муниципалитета – Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма и Берёзовский.

В тему В конце сентября губернатор Свердловской области подписал ещё одно важное постановление правительства, относящееся к комплексному развитию территории – №639-ПП «Об утверждении Порядка передачи владельцем специального счёта прав на специальный счёт». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Документ определяет правила передачи владельцем прав на специальный счёт, на котором осуществлялось формирование фонда капремонта многоквартирного дома, включённого в программу КРТ, после его перехода в государственную или муниципальную собственность или лицу, с которым заключён соответствующий договор, подразумевающий снос или реконструкцию дома. При переходе прав собственности на все помещения дома, включённого в программу КРТ, собирается внеочередное общее собрание собственников жилья. В течение 10 дней после общего собрания его секретарь оформляет протокол в письменной форме в четырёх экземплярах. Ещё в течение 10 дней протокол и выписка из ЕГРН предоставляются в кредитную организацию, где был открыт счёт, предыдущему владельцу счёта и лицу, уполномоченному на принятие прав на спецсчёт. Последний в свою очередь также в течение 10 дней с момент получения документов обращается для оформления прав собственности в кредитную организацию, в которой открыт счёт. Предыдущий владелец в тот же срок передает новому владельцу все необходимые документы. При этом уклонение старого владельца от передачи документов не препятствует переходу прав на спецсчёт, но освобождает нового владельца от обязательств пред третьими лицами, возникшими до перехода этих прав. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы региона Сергея Швиндта.

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