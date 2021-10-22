Договоры о КРТ в Свердловской области будут заключать без торгов

На Среднем Урале уже определены несколько первых площадок дляКРТ. В программу могут быть включены территории в Екатеринбурге, Сысерти, Среднеуральске и Берёзовском. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские власти продолжают формирование нормативно-правовой базы для реализации проектов комплексного развития территорий. На днях региональный минстрой утвердил порядок заключения договоров о КРТ между органами местного самоуправления и правообладателями недвижимости. Приказ №573-П опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской областиpravo.gov66.ru.

В приказе прописаны правила подачи правообладателем земельного участка или расположенной на нём недвижимости документов в местные органы власти, а также порядок принятия ими решения о возможности заключения договора о КРТ или отказе в нём. Отмечается, что договор заключается без проведения торгов.

К заявлению должны быть приложены, в частности, проект договора, документы, подтверждающие права на недвижимость, сведения о территории, подлежащей комплексному развитию (в виде схемы и текстового описания), перечень планируемых мероприятий в рамках КРТ и соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению этих мероприятий. Кроме того, необходимо представить письменное согласие собственника на предоставление земельного участка или распоряжение объектом недвижимости.

На рассмотрение заявления и приложенного к нему пакета документов у органов местного самоуправления есть 30 дней. За это время они должны проанализировать поступившие документы и собрать информацию о наличии на обозначенной территории объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, многоквартирных домов, в которых в период с 2015 по 2044 год выполнен или запланирован капремонт, и других объектов.

После этого принимается решение о заключении договора о КРТ или об отказе в этом. Основаниями для последнего могут стать, например, ошибки в проекте договора или несоответствие документов требованиям. Заявитель может устранить выявленные недостатки и повторно обратиться в уполномоченный орган.

Приказ подписан первым заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктором Московских.

Как сообщала ранее «Областная газета», реализация проектов КРТ в Свердловской области стартует после принятия всех необходимых подзаконных актов. На данный момент большая часть из них уже принята, в том числе документы о критериях домов, подпадающих под проекты КРТ, и о порядке согласования проекта решений о КРТ жилой застройки с региональным минстроем.