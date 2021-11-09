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Экономика / Недвижимость
9 ноября 2021, 15:45

Жители УрФО строят частные дома активнее, чем в целом по России

В условиях распространения коронавируса, свердловчане стали чаще задумываться о покупке или строительстве индивидуальных домов. Фото: Александр Зайцев

В условиях распространения коронавируса, свердловчане стали чаще задумываться о покупке или строительстве индивидуальных домов. Фото: Александр Зайцев

Строительство индивидуальных жилых домов в Уральском федеральном округе идёт активнее, чем в целом по России. Как сообщил замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Андрей Туманов, доля ИЖС в объёме вводимого жилья в УрФО в среднем составляет 59 процентов. 

Эксперт отметил, что лидером по этому показателю является Курганская область - там на долю ИЖС приходится 87 процентов вводимого жилья. 

В Свердловской области наблюдается аналогичная тенденция. В нашем регионе, по данным ДОМ.РФ, в январе-сентябре текущего года было введено 1,8 млн квадратных метров жилья, из них 1 млн квадратных метров  - в частных жилых домах. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 49 процентов. 

Вместе с тем, как сообщил управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов, банк существенно нарастил выдачу жилищных кредитов в сегменте ИЖС. Сейчас доля ипотеки на индивидуальное жильё в общем объёме в УрФО превышает 10 процентов. 

Областная газета Свердловской области

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