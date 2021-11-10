Средняя цена квадратного метра жилья в Екатеринбурге выросла до 86 279 рублей

В третьем квартале этого года средняя рыночная стоимость "квадрата" жилья в Екатеринбурге перевалила за 8 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

С начала года средняя рыночная стоимость "квадрата" жилья в Екатеринбурге выросла почти на 13,5 тысячи рублей. На IV квартал 2021 года она составит 86 279 рублей.

Среднюю цену квадратного метра жилья утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, подписав соответствующее постановление. По сравнению с III кварталом года она выросла на 5 444 рубля.

"Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования "город Екатеринбург", на IV квартал 2021 годав размере 86 279 рублей 00 копеек", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии города. Контроль за исполнением документа возложен на замглавы столицы Урала Владимира Гейко.

Напомним, что в первом квартале средняя рыночная стоимость "квадрата" жилья составляла 72 803 рублей, во втром квартале - 75 685 рублей, а в третьем - перевалила за 80 тысяч и составила 80 835 рублей.

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