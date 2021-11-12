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Экономика / Недвижимость
12 ноября 2021, 14:27

Жители Свердловской области вложили в долевое строительство более 80 миллиардов рублей

Деньги и знак %

Деньги переходят застройщику после раскрытия счёта. Фото: Галина Соловьёва

Участники долевого строительства в Свердловской области к 1 октябрю разместили на эскроу счетах более 80 миллиардов рублей. Эта сумма накопилась за 2,5 года, как страна перешла на проектное финансирование.

Количество эскроу-счетов составило 23 тысячи. Из них уже раскрыты почти 8 тысяч. Их владельцы стали собственниками квартир. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Застройщики и банки по завершённым проектам получили с эскроу-счетов более 26 млрд рублей. Всего застройщики заключили с банками 187 кредитных договоров на сумму 155 млрд рублей. Средняя ставка по таким договорам в УрФО составила 3,3%

"По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в сентябре 2021 года с использованием счетов эскроу в Свердловской области строилось 54 тыс. квартир (более 2,7 млн кв. м жилья)", - говорится в сообщении.

Массовое строительство жилых домов идёт в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Заречном, Берёзовский. За прошедший год новые строящиеся объекты появились в Нижнем Тагиле и Арамиле.

Напомним, по данным на май, на эскроу счетах свердловчан было более 45 млрд рублей.

Эскроу — это специальный банковский счёт, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки. Одна сторона сделки вносит на счёт эскроу деньги, и они замораживаются. Деньги вторая сторона сделки получит только после того, как выполнит свои обязательства. В России они чаще используются при сделках с имуществом.

Областная газета Свердловской области

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