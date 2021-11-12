Жители Свердловской области вложили в долевое строительство более 80 миллиардов рублей

Деньги переходят застройщику после раскрытия счёта. Фото: Галина Соловьёва

Участники долевого строительства в Свердловской области к 1 октябрю разместили на эскроу счетах более 80 миллиардов рублей. Эта сумма накопилась за 2,5 года, как страна перешла на проектное финансирование.

Количество эскроу-счетов составило 23 тысячи. Из них уже раскрыты почти 8 тысяч. Их владельцы стали собственниками квартир. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Застройщики и банки по завершённым проектам получили с эскроу-счетов более 26 млрд рублей. Всего застройщики заключили с банками 187 кредитных договоров на сумму 155 млрд рублей. Средняя ставка по таким договорам в УрФО составила 3,3%

"По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в сентябре 2021 года с использованием счетов эскроу в Свердловской области строилось 54 тыс. квартир (более 2,7 млн кв. м жилья)", - говорится в сообщении.

Массовое строительство жилых домов идёт в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Заречном, Берёзовский. За прошедший год новые строящиеся объекты появились в Нижнем Тагиле и Арамиле.

Напомним, по данным на май, на эскроу счетах свердловчан было более 45 млрд рублей.