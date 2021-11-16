По итогам года в Свердловской области введут в эксплуатацию 2,7 млн "квадратов" жилья

Больше половины построенного в этом году жилья пришлось на объекты индивидуального жилищного строительства. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о планах сдать в эксплуатацию 2,7 млн квадратных метров жилья по итогам 2021 года. В следующем году эту планку региону предстоит повысить до 2,77 млн "квадратов".

Как отметил глава региона во время выступления перед депутатами Законодательного собрания, за девять месяцев текущего года в области ввели в строй 1,79 млн квадратных метров жилья. Это на 33 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Губернатор добавил, что в 2021 году в рамках программы по строительству транспортной и социальной инфраструктуры "Стимул" будет построено шесть детских садов и пять дорожных объектов. На Среднем Урале продолжаются работы по расселению аварийного жилья. С 2019 года из таких домов переселено более 6 тыс. человек.

Также в своём выступлении Евгений Куйвашев затронул обсуждаемую тему комплексного развития территорий, процесс которого запускается сейчас в регионе.

- Важно, чтобы проекты КРТ рассматривались не только для Екатеринбурге, но и для Сысерти, Среднеуральска и других городов-спутников, то есть для тех территорий, где есть рынок жилья, - сказал Евгений Куйвашев.