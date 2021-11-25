В Свердловской области утвердили порядок реализации решения о КРТ

Теперь, когда все необходимые документы приняты, механизмы КРТ готовы к внедрению. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские власти завершили формирование нормативной базы, необходимой для реализации проектов комплексного развития территории (КРТ). На заседании регионального правительства утверждён порядок реализации решения о КРТ.

В документе прописаны важные детали осуществления механизма - сроки направления уведомлений собственникам жилья, подбора квартир для их расселения и выплат возмещений, а также условия завершения проекта.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, постановление устанавливает право собственников жилья, попавшего в зону КРТ, на получение равнозначного жилья. Под ним понимается помещение с площадью и количеством комнат не меньшем, чем в освобождаемой квартире. Отдельно оговаривается, что предоставляемая квартира должна соответствовать установленным стандартам и находиться в многоквартирном доме в том же городе, что и расселяемое жильё.

Застройщик должен предложить собственникам освобождаемых квартир на выбор как минимум три разных варианта жилья. При этом граждане могут либо рассматривать эти варианты, либо запросить за свою квартиру выплату равноценного возмещения. Если вместо выплаты они решают выбрать другое жильё, им необходимо подать соответствующее заявление в адрес застройщика.

Нанимателю жилья новая квартира предоставляется в собственность по письменному заявлению. Если человек стоял в очереди на улучшение жилищных условий, то ему может быть предоставлено жильё большей площади вне очереди – как в найм, так и в собственность. Владельцы комнат в коммунальных квартирах смогут получить отдельную квартиру в собственность или по договору социального найма.

Напомним, закон о комплексном развитии территории на Среднем Урале был принят в марте 2021 года. С тех пор в регионе шёл процесс формирования необходимой законодательной базы. Региональные власти обещали завершить его к концу третьего квартала, но это произошло только сейчас. Всего было принято свыше 10 нормативно-правовых актов - постановлений правительства Свердловской области и приказов различных министерств. Этими документами предусматривается реализация проектов КРТ не только для жилой застройки, но и для нежилой, а также для незастроенных территорий.

Ранее стало известно, в регионе уже определены первые 11 площадок для так называемой "уральской реновации", но точные адреса известны пока только у трёх из них. Все они расположены в Екатеринбурге. Но ожидается, что в программу могут войти также города-спутники уральской столицы, в том числе Сысерть, Среднеуральск и Берёзовский.

В начале ноября корреспонденты "ОГ" побывали в одном из кварталов, который может быть снесён полностью, и узнали, что об этом думают местные жители.