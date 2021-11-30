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Экономика / Недвижимость
30 ноября 2021, 16:16

Центробанк предложил не продлевать программу льготной ипотеки на новостройки

Строящаяся новостройка.

Льготную ипотеку на новостройки предлагается не продлевать. Фото: Галина Соловьёва.

Льготную ипотеку на новостройки предлагается не продлевать. Есть другие программы. Об этом сегодня журналистам сообщила руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Напомним, что 1 июля 2021 года эта программа была продлена на год. При этом изменились её условия. Максимальная ставка по ней увеличилась с 6,5% до 7%. Сумма же кредита уменьшилась для всех регионов до 3 млн рублей.

«Ту льготную ипотеку, которая пришла на замену 6,5%, мы предлагаем не продлевать, - приводит РИА Новости заявление Эльвиры Набиуллиной. - У нас есть и другие льготные программы. Они более адресные, они работающие, они как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо».

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы "Семейная ипотека" и продлении программы "Льготная ипотека".

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Областная газета Свердловской области

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