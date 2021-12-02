При возведении жилья в России будут использовать вторсырьё

В жилищном строительстве наряду с переработанными промотходами, можно применять и твёрдые коммунальные. Фото: Галина Соловьёва

Минстрою, Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО) нужно к 15 декабря представить в правительство предложения по использованию при возведении нового жилья переработанных материалов из отходов от сноса старых домов и стройки новых. Такое поручение этим ведомствам дала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Инициатива об использовании вторсырья в жилищном строительстве разрабатывается в рамках развития стратегии экономики замкнутого цикла, сообщает газета «Известия». Выяснилось, что сейчас действующие стандарты не дают возможности применять вторичные ресурсы при производстве некоторых видов продукции. Тем самым в первую очередь следует утвердить перечень работ и товаров, к которым были бы применимы такие инициативы. Составить этот перечень может Минпромторг.

Как подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в жилищном строительстве наряду с переработанными промышленными отходами можно применять и твёрдые коммунальные. Он привёл возможные варианты. Так, в плитку можно добавлять пакеты, а в резиновую крошку - обувь. Шины же сгодятся в качестве добавки при производстве утеплителей для домов.

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