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Экономика / Недвижимость
2 декабря 2021, 15:07

Мэрия Екатеринбурга выставила на торги четыре здания: список

Администрация Екатеринбурга

Сам аукцион состоится 23 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга объявил аукцион для представителей малого и среднего бизнеса на аренду четырёх зданий. Заявки на участие и документы принимаются до 16 декабря с 09:30 до 12:30 и c 14:30 до 16:30.

На торги выставлены следующие объекты:

  • улица Варшавская, 28;
Фото: 2Гис
Фото: Google maps
  • улица Добролюбова, 6-8;
Фото: 2Гис
Фото: Google maps
  • улица Краснофлотцев, 1г;
Фото: 2Гис
Фото: Google maps
  • проспект Орджоникидзе, 15.
Фото: 2Гис
Фото: Google maps

Сам аукцион состоится 23 декабря. Он будет открытым как по форме подачи заявлений о цене, так и по составу участников. Заявки принимаются по адресу Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, кабинет 292.

Подробности о представленных лотах можно найти на сайте мэрии Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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