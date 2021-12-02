Мэрия Екатеринбурга выставила на торги четыре здания: список

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга объявил аукцион для представителей малого и среднего бизнеса на аренду четырёх зданий. Заявки на участие и документы принимаются до 16 декабря с 09:30 до 12:30 и c 14:30 до 16:30.
На торги выставлены следующие объекты:
- улица Варшавская, 28;
- улица Добролюбова, 6-8;
- улица Краснофлотцев, 1г;
- проспект Орджоникидзе, 15.
Сам аукцион состоится 23 декабря. Он будет открытым как по форме подачи заявлений о цене, так и по составу участников. Заявки принимаются по адресу Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, кабинет 292.
Подробности о представленных лотах можно найти на сайте мэрии Екатеринбурга.