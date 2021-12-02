Мэрия Екатеринбурга выставила на торги четыре здания: список

Сам аукцион состоится 23 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга объявил аукцион для представителей малого и среднего бизнеса на аренду четырёх зданий. Заявки на участие и документы принимаются до 16 декабря с 09:30 до 12:30 и c 14:30 до 16:30.

На торги выставлены следующие объекты:

улица Варшавская, 28;

Фото: 2Гис

Фото: Google maps

улица Добролюбова, 6-8;

Фото: 2Гис

Фото: Google maps

улица Краснофлотцев, 1г;

Фото: 2Гис

Фото: Google maps

проспект Орджоникидзе, 15.

Фото: 2Гис

Фото: Google maps

Сам аукцион состоится 23 декабря. Он будет открытым как по форме подачи заявлений о цене, так и по составу участников. Заявки принимаются по адресу Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, кабинет 292.

Подробности о представленных лотах можно найти на сайте мэрии Екатеринбурга.