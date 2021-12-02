В Екатеринбурге жители домов, попавших в зону КРТ, начали проводить собрания

Жители дома по улице Шефской не выступали яро против участия в программе КРТ, но задавали много вопросов. Фото: Ирина Порозова

Свердловские власти завершили работу над нормативными актами, необходимыми для старта программы комплексного развития территорий (КРТ). На этой неделе в уральской столице проходят первые собрания жителей домов, которые могут быть снесены ради новых кварталов. Корреспондент «ОГ» побывал на одной из таких встреч.

На этом месте вырастут высотки?

Жильцы дома №26 по улице Шефской собираются в офисе, расположенном в новостройке по соседству с их домом. Они регистрируются и получают бланки для голосования. Из небольшого восьмиквартирного дома на мероприятии присутствуют около 20 собственников и нанимателей жилья. Среди них есть и пенсионеры, и люди среднего возраста, и молодёжь. Они спокойны и, кажется, настроены на диалог с городскими властями.

В углу помещения стоят плакаты с эскизами будущей застройки в границах улиц Баумана – Шефская – Энтузиастов, на которых сейчас девять двухэтажных жилых домов. Собравшиеся совсем не проявляют интереса к схеме и не подходят её посмотреть. Как рассказал начальник отдела развития территорий департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов, проект подготовили специалисты Мастерской генерального плана, и это только их примерное представление того, как может выглядеть квартал. По их мнению, вместо домов, построенных в 1940–1950-е годы, должны появиться четыре многоэтажки.

Примерно так будет выглядеть квартал Баумана – Шефская – Энтузиастов после реализации проекта КРТ, если такое решение будет принято. Фото: Ирина Порозова

В бараки никого селить не станут

Собрание, как и положено, начинается с избрания его председателя, секретаря и членов счётной комиссии. Соседи единогласно решают сделать председателем собрания старшего по дому Николая Сергеева. Одна из женщин начинает вести видеозапись на телефоне. Жильцам разъясняют, что им необязательно сразу отдавать заполненные бланки – на принятие решения у них будет 10 дней. Напомним, что для включения дома в программу КРТ необходимо, чтобы за это проголосовали две трети собственников жилья.

Перед жильцами выступает заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов. Он зачитывает выдержки из постановлений правительства Свердловской области и других документов, отражающих порядок реализации решений о КРТ. После его доклада одна из женщин вздыхает:

– Ничего не поняла…

Озвучить заранее составленный список вопросов берётся Николай Сергеев, избранный председателем собрания.

* Во-первых, граждан волнует качество жилья, которое они получат взамен. Люди боятся, что их переселят в бараки. Опасения эти небезосновательны: в принятых на данный момент документах говорится только о площади предоставляемых квартир и количестве комнат в них (и то, и другое не должно быть меньше, чем в освобождаемом жилье), но их характеристики, такие как высота потолков, тип санузла, остекление, не уточняются. Региональные власти намерены прописать стандарты такого жилья только к концу года.

– Сейчас я не могу пообещать вам, что квартиры будут хорошие, – честно отвечает Григорий Сурганов. – Но муниципалитет будет контролировать процесс их предоставления. Вас никто не оставит один на один с инвестором. В бараки никого переселять не станут.

* Во-вторых, людей интересует местоположение жилья, которое им предоставят. Мало кто хочет переезжать с родного Эльмаша в другие места. У людей здесь работа, их дети ходят в местные садики и школы. Но гарантировать, что семьи останутся в пределах своего микрорайона, власти не могут. По документам застройщик, который выиграет торги, должен будет предоставить на выбор не менее трёх вариантов жилья в любой части муниципалитета.

Председатель собрания дома Николай Сергеев интересуется у сотрудников горадминистрации примерными сроками расселения домов. Ему отвечают: до этого пройдёт не более двух лет. Фото: Ирина Порозова

Деньги или другое жильё

Если собственников не устроят предлагаемые варианты, они смогут приобрести за доплату жильё со значительно большей площадью и большим количеством комнат либо потребовать денежное возмещение. Оно будет включать в себя не только рыночную стоимость освобождаемого жилого помещения, общего имущества и земельного участка, но и затраты на переезд, аренду временного жилья и услуги риелтора, если они потребуются.

Правда, как замечает один из жильцов дома, при выборе компенсации стоит учитывать, что рыночная стоимость жилья будет оцениваться на момент принятия решения о КРТ (для участка в границе улиц Баумана, Шефская и Энтузиастов это произойдёт примерно в феврале 2022-го), а само возмещение можно будет получить через год или даже позднее. За это время стоимость жилья на рынке, вероятно, вырастет.

Задумавшись об этом, девушка из другого конца зала спрашивает: смогут ли жители выйти из программы после утверждения результатов голосования о вхождении в проект КРТ, если передумают?

– Отказаться от участия в программе жители каждого отдельного дома смогут только до утверждения документации по планировке территории, – ответили организаторы встречи.

Сотрудникам горадминистрации также задают вопросы о сроках реализации проекта, освобождении от платы за капремонт в случае включения дома в программу и информировании граждан о процедуре. Выясняется, что многие не знают, какие документы регулируют весь этот процесс и где с ними можно ознакомиться.

Нормативная база по КРТ На федеральном уровне процедура КРТ регулируется законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в целях обеспечения комплексного развития территорий». В Свердловской области для этих целей был принят областной закон ​​​​№ 19-ОГ «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области» (опубликован в «Областной газете» №50 от 24 марта 2021 г. и на официальном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru). Также для описания механизма в Свердловской области было принято 15 постановлений регионального правительства и приказов министерства строительства и развития инфраструктуры, которое является уполномоченным исполнительным органом госвласти Свердловской области в сфере КРТ. Кроме того, губернаторЕвгений Куйвашев подписал три распоряжения, касающихся рабочих групп по реализации механизмов и решений по КРТ. Все эти документы также опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Жильцы взяли паузу

После завершения очной части голосования жителям предлагают остаться, чтобы заполнить и сдать бланки, но почти все забирают их с собой, чтобы хорошо всё обдумать. Видно, что люди озадачены. Мы беседуем с несколькими из них. На вопрос о том, будут ли люди голосовать за включение дома в программу КРТ, все отвечают по-разному.

– Мы пока не решили точно. Мы – наниматели, а не собственники, и делим одну квартиру на две семьи. Как бы нам не лишиться того, что имеем…

– Я думаю, моя семья поддержит проект. Чем раньше мы это сделаем, тем раньше начнётся процесс расселения.

Так квартал Баумана – Шефская – Энтузиастов выглядит сейчас. Из 13 расположенных здесь домов четыре уже не пригодны для жилья. Фото: Павел Ворожцов

Отметим, сегодня вечером состоится собрание жителей ещё одного дома в этом квартале – по адресу Энтузиастов, 36 Б. В связи с тем, что под КРТ отдаются целые кварталы с аварийными домами или домами, которые соответствуют определённым критериям (в основном это дома не выше трёх этажей, построенные до 1970 года, имеющие как минимум наполовину изношенные крыши, стены и фундамент), голосование проходит в каждом из них.

Если во всём квартале один или даже пара домов откажутся, то соседние дома всё равно могут быть расселены и снесены. Но всё будет зависеть от местоположения этих домов и от того, возможно ли строительство на освободившейся территории.

Этапы КРТ конкретного квартала 1) Публикуется проект решения о КРТ; 2) Проводятся общие собрания собственников домов; 3) Собственники, а затем власти принимают решение о вхождении квартала в программу; 4) Проводятся торги для определения застройщика*; 5) Заключается договор между уполномоченным органом власти и победителем торгов*; 6) Утверждается документация по планировке территории; 7) Определяется график дальнейших работ (освобождения земельных участков, строительства новых объектов); 8) И только после этого происходит архитектурно-строительное проектирование, снос и строительство объектов. * 4-й и 5-й этапы не проводят в тех случаях, когда решение о КРТ реализуется по инициативе правообладателя. То есть если федеральная, региональная или муниципальная власти решили реализовать проект на своей земле.