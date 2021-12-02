В Свердловской области подрядчикам разрешили менять стоимость контрактов из-за роста цен на стройматериалы

Их-ха повышения цен на стройматериалы, некоторые стройки приостанавливались. Фото: Александр Зайцев

Правительство Свердловской области приняло порядок изменения стоимости государственных контрактов. Это потребовалось из-за роста цен на строительные материалы.

Соответствующее постановление утверждено 2 декабря на заседании регионального кабинета министров. Оно проходило под руководством губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков рассказал, что принятие постановления позволит подрядчикам продолжить выполнение работ по госконтрактам и сгладит негативное влияние непредвиденного роста цен.

"При этом изменение существенных условий контракта не должно приводить к увеличению срока его исполнения или цены контракта более чем на 30%", – пояснил министр.

Решение об изменении цены контракта будет принимать специальная рабочая группа. Это позволит оперативнее проводить повторную экспертизу.

Напомним, что в августе Правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство до 30%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщала пресс-служба кабмина. Данная мера призвана компенсировать дополнительные расходы застройщиков, которые вызваны существенным подорожанием строительных материалов. В сентябре свердловские строительные компании потребовали повысить стоимость госконтрактов.