Мэрии Екатеринбурга вернули право выдавать разрешение на строительство

За пять лет в Екатеринбурге возвели 449 многоэтажных жилых домов Фото: Галина Соловьёва

Ключевые градостроительные полномочия Екатеринбурга спустя шесть лет вернулись от области в ведение администрации уральской столицы. Решение было принято на заседании Законодательного собрания области. Законопроект внёс губернатор.

С 1 января 2022 года именно городские власти будут:

утверждать и вносить изменения в генплан Екатеринбурга;

выдавать разрешения на строительство объектов;

выдавать разрешения на ввод в эксплуатацию объектов после завершения строительства или реконструкции.

Глава Атомстройкомплекса Валерий Ананьев уверен, что изменения позволят уменьшить сроки согласования необходимой документации:

– Уверен, что возврат мэрии полномочий и ответственности за архитектурно-градостроительный облик Екатеринбурга будет способствовать повышению качества и оптимизации сроков реализации девелоперских проектов. Это позволит нам развивать город сбалансированно, планомерно, не распыляя усилия и ресурсы, а консолидируя их.

С ним согласен глава строительной компании «ЛСР. Недвижимость – Урал», депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий. При этом один из крупнейших застройщиков в регионе уверен, что будет некий переходный период – ведь нововведения начнут действовать лишь с нового года:

– Для того чтобы получить разрешение на строительство, нужно получить градостроительный план земельного участка, так называемый ГПЗУ. Его выдаёт орган местного самоуправления. Застройщику необходимо согласовать документацию с большим количеством подразделений: с комитетом благоустройства, с комитетом по транспорту и так далее. Когда органы власти находятся в одном месте и функционально взаимодействуют друг с другом, это исключает лишние переделы при согласовании документов. Мне кажется, что возвращение градостроительных полномочий городу теперь облегчит нашу работу. Но при этом гадать я не буду. Сейчас после возврата полномочий будет либо создана отдельная структура, либо всё это подчинят департаменту архитектуры. У нас впереди ещё 24 дня на то, чтобы посмотреть, как всё будет работать.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также доволен изменениями в градостроительной политике:

– Передача градостроительных полномочий властям Екатеринбурга – это огромный шаг вперёд. За то, как застраивается, развивается город, отвечают городские власти. Мы ведём постоянный диалог о градостроительном и архитектурном облике Екатеринбурга с горожанами, профессиональным сообществом в рамках общественных обсуждений и заседаний Градсовета. Поэтому логично, что и контролировать то, что строится в городе, будет муниципалитет.

Теперь есть шанс, что со следующего года строительство новых современных домов в районах города будет происходить быстрее.

Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала, считает, что с возвращением градостроительных полномочий мэрии процесс строительства домов станет более систематизированным и осмысленным:

– Специалисты регионального минстроя в течение многих лет успешно справлялись с уникальными и масштабными задачами в те экстремально короткие сроки, которые сегодня для этой работы отводит законодательство. И документы по вводу в эксплуатацию, и разрешения на строительство через МФЦ делались за считанные дни. Даже просто с точки зрения управления процессом – это серьёзное достижение. Поэтому справедливо будет начать с благодарности в адрес руководителей и специалистов регионального минстроя. Объективно – они провели большую работу, обеспечивающую очередной взрывной рост строительного комплекса Екатеринбурга. Несмотря на турбулентность законодательства и постоянные инновации, министерство для застройщиков было и остаётся полноценным участником производственной кооперации. В то же время нельзя забывать, что мы говорим именно о возврате полномочий: в течение десятилетий они принадлежали городу и являлись органической частью градостроительной политики, за которую может и должен отвечать именно муниципалитет. С точки зрения последовательности и возможности воплощать задуманные стратегии развития, конечно, профессиональное сообщество может только приветствовать решение губернатора и Законодательного собрания региона.

ЦИФРЫ Как сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в период нахождения градполномочий в руках ведомства, с 01.01.2016 по 30.11.2021 в Екатеринбурге выдано: 5 185 разрешений на строительство (включая 1 907 дубликатов, приказов о внесении изменений в разрешения и продлений разрешений);

1 865 разрешений на ввод зданий. Всего министерство обработало 12 500 заявлений на оказание госуслуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов. Средняя продолжительность оказания государственной услуги министерством составила 4,4 дня вместо установленных регламентом 5 рабочих дней. С 2016 года в мегаполисе было построено 449 многоквартирных домов.