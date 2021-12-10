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Экономика / Недвижимость
10 декабря 2021, 16:43

Жители потенциальной зоны КРТ в Екатеринбурге сообщили о сносе домов

сгоревшие дома на Эльмаше

Так дома №22 и 24 по улице Шефской выглядели месяц назад. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге продолжаются общие собрания собственников жилья в домах, претендующих на попадание в зону комплексного развития территорий (КРТ). Их итоги станут известны только в марте. Но, как сообщили "ОГ" местные жители, на одной из площадок уже начали сносить дома.

Речь идёт об уже отселённых домах в квартале улиц Баумана - Шефская - Энтузиастов. Житель дома №26 по Шефской Николай Сергеев рассказал:

- На днях снесли обгорелый деревянный дом по Шефской. От него осталась небольшая куча. И вторая двухэтажка, которая была рядом с нашим домом, снесена на половину (это дома №22 и 24 по Шефской, которые ранее были признали аварийными - Прим. ред.).

Также Николай Сергеев, который является старшим по дому, поделился с корреспондентом "ОГ", что в их доме сегодня завершилось заочное голосование о вхождении в программу КРТ:

- Мы с соседями приняли положительное решение, мы за то, чтобы реализовать проект. Насколько мне известно, соседние дома тоже согласились.

Напомним, в Екатеринбурге названы три площадки, которые могут быть включены в программу КРТ: кроме уже обозначенного квартала это границы улиц Краснофлотцев – Донская – Корепина и Донбасская – переулок Черниговский – переулок Суворовский. По имеющейся у нашего издания информации, в скором времени власти города могут расширить список ещё четырьмя площадками.

На одной территории общие собрания жильцов уже завершились. Последнее такое мероприятие намечено на 22 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Официальные результаты голосований о вступлении или невступлении домов в программу станут известны в марте. После этого должен состояться аукцион, в ходе которого определится инвестор для  застройки территории.

Подробно о том, как проходят собрания жильцов, какие вопросы их больше всего тревожат и в каком порядке будут реализовываться проекты, читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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