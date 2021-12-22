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Экономика / Недвижимость
22 декабря 2021, 10:55

В Екатеринбурге возобновят возведение долгостроя по улице Щербакова

Недострой.

Теперь появилась надежда, что долгострой завершится. Фото: Павел Ворожцов.

Возведение недостроенной части дома № 20 по улице Щербакова необходимо возобновить. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации Екатеринбурга под председательством главы города Алексея Орлова.

Специализированный застройщик "СК СОЮЗ" получил право на разработку проектов планировки и межевания территории в границах улиц Щербакова - Лыжников - русла реки Исети. Сейчас на этой территории расположены семь подъездов многоэтажного жилого дома № 20 по улице Щербакова и три недостроенные секции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Часть этого дома не могут достроить с 2015 года. Предыдущий застройщик не выполнил свои обязательства. Об этой проблеме "Областная газета" писала не раз. Обманутые дольщики даже выходили на митинг. Теперь появилась надежда, что долгострой завершится и они смогут переехать в долгожданное жильё.

В июне мы рассказывали, что кабмин РФ расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Он получил возможность передавать часть квартир в достроенных домах гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Речь идёт о квадратных метрах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать. А в октябре наше издание сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил координационную комиссию по защите прав свердловских дольщиков.

Областная газета Свердловской области

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