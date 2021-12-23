Темы дня

Экономика / Недвижимость
23 декабря 2021, 14:36

В 2021 году в России построили рекордные 90 миллионов "квадратов" жилья

Владимир Путин

Владимир Путин выступил перед журналистами. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал о темпах строительства в стране. За 2021 году было построено 90 млн квадратных метров.

Об этом он рассказал, озвучивая итоги года во время 17-ой ежегодной пресс-конференции Президента России.

"Хорошие показатели в стройке. Рекордные показатели - 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории страны", - сообщил глава государства.

В Свердловской области по итогам года введут в эксплуатацию.2,7 млн "квадратов" жилья

Напомним, прошлая 16-я ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина длилась 4 часа 29 минут. Мероприятие стартовало в 14:06 по уральскому времени, а завершилось в 18:35.

Сюжет

Оперативные новости с пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина
Значимые заявления Президента России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2021, 15:50 / Общество
Красноуфимцы получают за вакцинацию от ковида сертификаты в магазин и билеты в бассейн
23.12.2021, 15:30 / Общество
400 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
23.12.2021, 15:22 / Общество
Президент РФ считает российский закон об иноагентах более щадящим, чем в США
23.12.2021, 15:09 / Общество
В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции для жителей Компрессорного
23.12.2021, 14:41 / Общество
Владимир Путин назвал рождаемость в России "недостаточной для такой большой страны"