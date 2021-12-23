В 2021 году в России построили рекордные 90 миллионов "квадратов" жилья

Президент России Владимир Путин рассказал о темпах строительства в стране. За 2021 году было построено 90 млн квадратных метров.
Об этом он рассказал, озвучивая итоги года во время 17-ой ежегодной пресс-конференции Президента России.
"Хорошие показатели в стройке. Рекордные показатели - 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории страны", - сообщил глава государства.
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Напомним, прошлая 16-я ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина длилась 4 часа 29 минут. Мероприятие стартовало в 14:06 по уральскому времени, а завершилось в 18:35.
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