В 2021 году в России построили рекордные 90 миллионов "квадратов" жилья

Владимир Путин выступил перед журналистами. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал о темпах строительства в стране. За 2021 году было построено 90 млн квадратных метров.

Об этом он рассказал, озвучивая итоги года во время 17-ой ежегодной пресс-конференции Президента России.

"Хорошие показатели в стройке. Рекордные показатели - 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории страны", - сообщил глава государства.

В Свердловской области по итогам года введут в эксплуатацию.2,7 млн "квадратов" жилья

Напомним, прошлая 16-я ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина длилась 4 часа 29 минут. Мероприятие стартовало в 14:06 по уральскому времени, а завершилось в 18:35.