В Свердловской области в два раза сократилось число обманутых дольщиков

На Среднем Урале к проблемам дольщиков – пристальное внимание со стороны власти. Фото: Алексей Кунилов

Законодательное собрание Свердловской области продлило срок подачи заявок на включение в реестр обманутых дольщиков на год. Жители региона, которые вложились в жильё, но не получили его, могут обратиться за помощью до 1 января 2023 года.

Изменения внесены в областной закон «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах». Инициатором законопроекта стал комитет Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Как рассказал «Областной газете» председатель комитета Валентин Лаппо, в будущем году оставшиеся дольщики смогут получить свое жильё:

– Мы планируем в 2022 году завершить программу.

В министерстве строительства Свердловской области пояснили, что срок включения в реестр перенесли только для тех граждан, жизненная ситуация которых ранее не позволяла встать на учёт в качестве обманутых дольщиков. Например, пострадавшие от недобросовестных застройщиков люди могли не знать о том, что им положена помощь в защите прав на жильё, могли находиться в отъезде. По информации регионального минстроя, на территории Свердловской области таких жителей всего около двух десятков.

Однако, как отметил депутат Госдумы Сергей Бидонько, курирующий решение проблем дольщиков в регионе, срок продлён для того, чтобы все успели заявиться.

Стоит подчеркнуть, что, согласно информации областных властей, ситуация за последние годы стабилизировалась. Число людей, вложивших финансы, но не получивших жильё, сократилось в два раза.

По последним данным, в списке остаются 454 человека. В апреле 2021 года в рамках масштабного инвестиционного проекта застройщик РСГ «Академическое» вручил ключи от квартир 223 дольщикам из этого реестра.

– Таким образом, внесённые в областной закон изменения позволят сохранить право на защиту интересов уральцев, которые по различным причинам ранее не смогли обратиться к застройщикам-инвесторам за оказанием мер поддержки, – отметил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Махнутин. – Речь идёт о дольщиках, включённых в реестр по 50-ОЗ, то есть тех, чьи дома по разным причинам не могут быть достроены.

По темпам предоставления жилья обманутым дольщикам Свердловская область отличилась и на федеральном уровне. Об этом рассказал генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константин Тимофеев.