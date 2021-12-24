Ещё 83 свердловские семьи получили новое жильё

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Бисерти десятки семей смогут встретить Новый год в новых квартирах. Ключи от них вчера вручили переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам.

Теперь они будут жить в пятиэтажке на улице Октябрьская, 3. Рядом с новым жильём расположены школа и продуктовый магазин.

Как рассказала "Областной газете" глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева, этот дом был возведён быстро, всего за несколько месяцев: разрешение на его строительство было выдано 15 апреля этого года. В квартирах уже сделан ремонт, установлены сантехника, кухонные плиты и приборы учёта, так что заселяться туда можно прямо сейчас.

Такая возможность уже появилась у 18 детей-сирот и 65 переселенцев из аварийных домов, живших в квартирах по договорам социального найма.

По словам Валентины Суровцевой, муниципалитет завершает процесс расселения домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. В общей сложности в городском округе насчитывается 65 таких домов. До 2024 года все они должны быть демонтированы. Сейчас администрация занимается выкупом квартир, которые находятся в собственности жильцов.

Однако это не означает, что после завершения текущей программы, работы по расселению аварийного жилья закончатся. Ранее Президент России Владимир Путинпредложил запустить аналогичную программу для жилья, которое признали аварийным до 1 января 2021 года. Точное количество жителей Бисерти, которых она затронет, ещё оценивается. В целом по Свердловской области новая программа может коснуться свыше 20 тысяч человек. Такие данные приводятся на сайте "Реформа ЖКХ".

Как сообщала ранее "Облгазета", в 2021 году на расселение аварийного жилищного фонда в регионе было направлено 4,2 млрд рублей. Кроме бисертчан среди тех, кто недавно получил ключи от новых квартир, оказались, в частности, жители Берёзовского, Артёмовского, Верхотурья и Красноуральска.