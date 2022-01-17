В Екатеринбурге выставили на торги 12 нежилых объектов

Представителей малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге приглашают поучаствовать в аукционе на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда. Приём заявок продлится до 3 февраля.
Аукцион состоится 10 февраля и будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы. На торги выставляются 12 лотов, расположенные по следующим адресам:
- улица Заводская, 12;
- улица Ключевская, 12;
- улица Посадская, 35;
- улица Серафимы Дерябиной, 27;
- улица Блюхера, 67, корпус 1;
- улица Новгородцевой, 13а;
- улица Добролюбова, 6-8;
- улица Луначарского, 180;
- улица Малышева, 84;
- улица Коммунистическая, 10;
- проспект Космонавтов, 75;
- улица Патриса Лумумбы, 38.
Заявки и документы принимаются на пр. Ленина, 24а (каб. 292). В рабочие дни с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Более подробную информацию можно узнать по телефону 371-20-74 и в разделе "Имущественные торги".
Добавим, в конце прошлого года власти Екатеринбурга выставили на торги четыре здания.