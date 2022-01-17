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Экономика / Недвижимость
17 января 2022, 12:47

В Екатеринбурге выставили на торги 12 нежилых объектов

аренда

На торги выставлены 12 объектов муниципального нежилого фонда. Фото: Галина Соловьёва

Представителей малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге приглашают поучаствовать в аукционе на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда. Приём заявок продлится до 3 февраля.

Аукцион состоится 10 февраля и будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы. На торги выставляются 12 лотов, расположенные по следующим адресам:

  • улица Заводская, 12;
  • улица Ключевская, 12;
  • улица Посадская, 35;
  • улица Серафимы Дерябиной, 27;
  • улица Блюхера, 67, корпус 1;
  • улица Новгородцевой, 13а;
  • улица Добролюбова, 6-8;
  • улица Луначарского, 180;
  • улица Малышева, 84;
  • улица Коммунистическая, 10;
  • проспект Космонавтов, 75;
  • улица Патриса Лумумбы, 38.

Заявки и документы принимаются на пр. Ленина, 24а (каб. 292). В рабочие дни с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Более подробную информацию можно узнать по телефону 371-20-74 и в разделе "Имущественные торги".

Добавим, в конце прошлого года власти Екатеринбурга выставили на торги четыре здания.

Областная газета Свердловской области

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