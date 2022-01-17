В Екатеринбурге выставили на торги 12 нежилых объектов

На торги выставлены 12 объектов муниципального нежилого фонда. Фото: Галина Соловьёва

Представителей малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге приглашают поучаствовать в аукционе на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда. Приём заявок продлится до 3 февраля.

Аукцион состоится 10 февраля и будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы. На торги выставляются 12 лотов, расположенные по следующим адресам:

улица Заводская, 12;

улица Ключевская, 12;

улица Посадская, 35;

улица Серафимы Дерябиной, 27;

улица Блюхера, 67, корпус 1;

улица Новгородцевой, 13а;

улица Добролюбова, 6-8;

улица Луначарского, 180;

улица Малышева, 84;

улица Коммунистическая, 10;

проспект Космонавтов, 75;

улица Патриса Лумумбы, 38.

Заявки и документы принимаются на пр. Ленина, 24а (каб. 292). В рабочие дни с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Более подробную информацию можно узнать по телефону 371-20-74 и в разделе "Имущественные торги".

Добавим, в конце прошлого года власти Екатеринбурга выставили на торги четыре здания.