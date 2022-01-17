В Екатеринбурге не менее пяти площадок могут попасть в зону КРТ в 2022 году

В зону КРТ включают кварталы с ветхими и аварийными домами. Фото: Павел Ворожцов

Администрация Екатеринбурга в 2022 году пополнит список зон, которые попадут под программу комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас рассматривается не менее пяти площадок.

Такими планами поделился заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов во время пресс-конференции.

"Не менее пяти площадок мы планируем рассмотреть в этом году. Сейчас у нас происходит процедура отбора этих площадок, уточняем характеристики домов", — рассказал Григорий Сурганов.

Они расположены в разных частях городах, в том числе в Железнодорожном, Орджоникидзевском районах. Конкретные площадки станут известны уже после принятия решений, в первом квартале 2022 года.

Напомним, по итогу 2021 года в зоны КРТ попали три квартала. В ноябре стало известно о первых двух участках. Как сообщала тогда мэрия Екатеринбурга, жильцы неоднократно обращались в органы местного самоуправления с просьбой рассмотреть вопрос о сносе или реконструкции домов.

Через неделю назвали третью зону, в пределах которой могут провести "реновацию". Жители двух участков уже проголосовали за включение своих домов в проект КРТ.

"Областная газета" съездила к жильцами домов и выяснила, что они не просили их расселять. Также журналисты издания побывали на первом собрании и узнали, какие вопросы беспокоили людей. В декабре жители потенциальной зоны КРТ сообщили о сносе домов.