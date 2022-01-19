Шарташские частники пострадают ради дороги

Расширенная дорога будет упираться в четырёхполосный Блюхеровский мост, который был, кстати, был реконструирован прошлым летом. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Екатеринбурга наметили глобальную реконструкцию дороги до Берёзовского. Они хотят расширить её шестикилометровый участок в районе Шарташа, сделав там, в частности, выделенную полосу для автобусов. А в перспективе планируется протянуть до города-спутника трамвайную линию. Для реализации этих проектов нужно снести частный сектор, примыкающий к дороге сейчас.

Разговоры о масштабных изменениях дорожной инфраструктуры между Екатеринбургом и Берёзовским начали активно вестись после Нового года. Поводом стало опубликованное администрацией Екатеринбурга постановление об утверждении проектов планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской и Трудовой.

Необходимость назрела давно

В документе сказано, что проезжие части на этих улицах будут увеличены до 6–15 метров, то есть дорога станет как минимум четырёхполосной, а то и ещё шире. Под обособленную полосу для скоростного автобуса может быть заложено ещё 7,5 метра. Значит, пробок здесь станет значительно меньше, а пассажирам общественного транспорта будет проще добираться до пункта назначения. Это положительно скажется не только на транспортной доступности прилегающих к дороге микрорайонов Шарташ, Изоплит и Калиновский, но и соседнего Берёзовского.

Екатеринбуржец Антон Демчук – регулярно ездит из одного города в другой. Он каждую неделю возит семью к родственникам в Берёзовский, поэтому хорошо знает обстановку на этой дороге:

– Необходимость в расширении проезжей части назрела давно, машин здесь очень много. На отдельных участках улицы Проезжей автомобили постоянно простаивают в пробках, особенно в часы пик. Надеюсь, что после реконструкции её пропускная способность увеличится.

Жилые дома зачастую построены совсем близко к дороге. Фото: Алексей Кунилов

О важности реконструкции транспортной артерии для березовчан корреспонденту «ОГ» рассказал глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов:

– Наш город активно застраивается – ежегодно мы сдаём более 100 тысяч квадратных метров жилья. Согласно стратегии развития муниципалитета, до 2035 года численность населения должна вырасти в два раза. В соответствии с такими темпами роста должна развиваться и дорожная инфраструктура. Поэтому строительство радиальных связей с областным центром, конечно же, очень важно для нас. Мы тоже готовы включиться в проект и расширить дорогу уже своей стороны. Тем более что по территории Берёзовского дорога тянется всего метров на 200, так что проблем здесь возникнуть не должно.

Положительное влияние перемен на себе почувствуют жители и других городов Свердловской области: по этой дороге можно выехать на трассу и добраться до Режа, Алапаевска и Ирбита.

Почту – снести, церковь – оставить

Но есть у проекта по расширению дороги и другая сторона. Вдоль оживлённой магистрали – плотная застройка. В ходе реконструкции большая часть зданий должна пойти под ковш.

Прежде всего под угрозой участки, которые могут быть отнесены к имуществу общего пользования. Их можно изъять для муниципальных нужд. В этом списке около 300 адресов. В основном – частные жилые дома, но есть среди них и социальные объекты – например, отделение почты на улице Проезжей, а также магазины и кафе. В то же время находящиеся в непосредственной близости от дороги храм во имя Святой Троицы и пожарно-спасательную часть №4 сохранят: их в список не включили.

Церковь и пожарная часть тоже стоят рядом с дорогой, но их проект тронуть не должен. А вот расположенный рядом жилой дом может быть снесён. Фото: Алексей Кунилов

Точное количество объектов, которые могут быть снесены, и сроки реализации проекта в мэрии пока не называют. Начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян утверждает, что такие вопросы преждевременны:

– Какие-либо работы начнутся не раньше чем будет подготовлен проект строительства объекта. Затем предстоит понять и утвердить источники финансирования. Только тогда можно будет говорить о количестве домов и других объектов [которыми придётся пожертвовать], конкурсных процедурах и т. д. На всё это уйдёт несколько лет.

«Съезжать не хотим»

Но местные жители уже сейчас хватаются за голову. Они не знают, как им планировать своё будущее.

Результаты проведённых в конце прошлого года общественных обсуждений проекта показали, что из 127 участников 97 человек выступили за реконструкцию. Местная активистка, жительница дома на улице Норильской Лариса Селантьева рассказала, что она и её соседи тоже приняли участие в обсуждениях:

– Мы собрали 670 подписей против расширения дороги. Но для того чтобы все эти голоса засчитали, нужно было предоставить копии паспортов проголосовавших. Не все захотели это сделать, поэтому собранные подписи приняли как один голос.

Фото: Алексей Кунилов

Участок Андрея Водовозова не входит в список под снос, но граничит с территорией, которая будет подчищена. В разговоре с нами мужчина признаётся, что на строительство дома у него ушло 20 лет и «около миллиона долларов»:

– Сам потихоньку делал мебель, двери. Вложился душой. А что будет теперь… Где гарантия, что завтра кто-нибудь не придёт и не захочет ещё дальше расширить дорогу? Где гарантия, что и мой дом не захотят снести? У меня пятеро детей, я живу, у меня всё хорошо. Почему я должен продать дом за какие-то копейки и поехать в другое место?

Фото: Алексей Кунилов

Хозяин другого дома по улице Проезжей Леонид Морозов рассказывает, что построил своё жильё несколько лет назад, земельный участок находится у него в собственности, всё оформлено по закону. Сейчас он проживает там вместе с супругой и родителями. Мужчина говорит, что узнал о планах горадминистрации изъять его дом только из сообщений СМИ. После этого он сразу стал отправлять чиновникам заказные письма с уточнениями о сроках и порядках процедуры, но ответа не получил. На вопрос о своих дальнейших действиях и решениях Леонид отвечает:

– Нас здесь всё устраивает, пока уезжать отсюда мы никуда не хотим. Пусть они выходят ко мне с нормальными, законными предложениями по рыночным ставкам – я их рассмотрю.

Фото: Алексей Кунилов

Вопрос о том, на каких условиях будет происходить изъятие участков, «ОГ» переадресовала в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Виктория Мкртчян прояснила:

– Процедура изъятия земель для муниципальных нужд происходит согласно действующему федеральному законодательству, которое подразумевает выкуп объектов по рыночной цене. Её устанавливают лицензированные оценщики. Если собственник будет не согласен с предложенной суммой, он сможет обратиться в суд со встречной экспертизой, и тогда решение о размере возмещения примет суд.