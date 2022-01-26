За год на кадастровый учёт поставили 10 400 жилых домов в Свердловской области

Чаще всего в реестр вносили одноэтажные и двухэтажные дома (4014 и 4564 соответственно). Фото: Алексей Кунилов

В 2021 году на кадастровый учёт в Свердловской области поставили 10 400 индивидуальных жилых домов. Больше всего в реестр внесено недвижимости в кадастровых районах Екатеринбургском и Белоярском — более тысячи домов.

В Сысерти на учёт поставлено 980 жилых строений, в Березовском — 386, в Первоуральске — 314. Чаще всего в реестр вносили одноэтажные и двухэтажные дома (4014 и 4564 соответственно), реже — трёхэтажные (293 постройки).

"Постановка объекта недвижимости на кадастровый учёт сопровождается присвоением ему кадастрового номера. Кадастровый номер — это номер в государственном реестре, в котором содержатся сведения о каждом объекте недвижимости, а его наличие даёт возможность зарегистрировать право на объект", — напомнила замруководителя Управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова.

Добавим, что в Едином государственном реестре недвижимости, по данным на 1 января 2022 года, содержатся сведения о 4 765 000 объектов в Свердловской области. Из них 1 363 000 — земельные участки, 2 269 000 — помещения, 919 000 — здания, 175 500 — сооружения, 10 200 объектов незавершённого строительства и 27 800 машино-мест.

Напомним, что в этом году в Свердловской области пройдёт кадастровая переоценка земель. До этого она проводилась в 2020 году. Областное министерство по управлению госимуществом определило кадастровую стоимость более 1,3 млн участков земли. О приказе с результатами рассказывала "Областная газета". На основании утверждённой кадастровой стоимости с 2021 года рассчитывается земельный налог. Уведомления свердловчане получат в 2022 году, оплатить налог нужно будет до конца этого года.

Читайте также:

Интервью "Областной газеты" с руководителем Управления Росреестра по Свердловской области Игорем Цыганашем.