С 1 марта "временные" земельные участки снимут с учёта в ЕГРН

У владельцев участков было пять лет, чтобы завершить оформление прав на недвижимость. Фото: Алексей Кунилов

С 1 марта 2022 года земельные участки с "временным" статусом в ЕГРН станут "архивными". Объекты снимут с кадастрового учёта. Их владельцам придётся заново проходить процедуру образования земельного участка.

По данным на 1 февраля, в Свердловской области 21,5 тысячи "временных" земельных участков. Владельцам рекомендуют оформить права на недвижимость до 1 марта. После чего необходимо принести заявление о государственной регистрации права с необходимыми документами, иначе придётся заново проводить процедуру образования земельного участка, в том числе кадастровые работы.

"Снятие с кадастрового учёта земельных участков, имеющих статус сведений "временные", предусмотрено в следующих случаях: по истечении срока — автоматически после 1 марта 2022 года, либо до истечения этого срока по представленному в Росреестр заявлению", — рассказал заместитель директора Кадастровой палаты по УрФО Юрий Белоусов.

В Управлении Росреестра по Свердловской области напомнили, что статус "временный" присваивался с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года при постановке на кадастровый учёт участкам, в отношении которых права не были зарегистрированы. Пять лет назад вступил в силу закон "О государственной регистрации недвижимости", "временный" статус больше не присваивается. До 1 марта этого года был установлен переходный период, который позволял владельцам завершить оформление прав.

Напомним, что уточнить статус своего участка можно, проверив сведения в имеющейся выписке из ЕГРН: воспользовавшись сервисом Росреестра "Публичная кадастровая карта",

заказав на сайте Росреестра www.rosreestr.gov.ru или в офисе МФЦ выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.

Напомним, что в этом году в Свердловской области пройдёт кадастровая переоценка земель. До этого она проводилась в 2020 году.