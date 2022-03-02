Льготные ипотечные ставки в России останутся прежними

Льготные ипотечные ставки пересматривать не будут. Фото: Галина Соловьёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что льготные ставки по специальным ипотечным программам поддержки будут сохранены. Речь идёт об уже выданной ипотеке.

"Решение не пересматривать ставки по уже выданной ипотеке включает и льготные кредиты", — сообщил сегодня журналистам представитель Кремля, пишут РИА Новости.

Добавим, что глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сегодня на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что антикризисные меры будут включать поддержку льготной ипотеки. "В рамках антикризисных мер мы не можем не поддержать льготную ипотеку. Это сегодня означало бы оставить без спроса наши территории, это значит остановить вообще весь строительный процесс", — приводит ТАСС слова министра.

Ирек Файзуллин также рассказал, что за прошлый год выдано почти 2 млн кредитов на сумму 5,7 трлн рублей. На 1 февраля текущего года выдано 95 тыс. кредитов на сумму 327 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сохранить кредитные ставки по уже заключённым договорам. Дмитрий Песков пояснил, что это касается ипотечных займов.

Напомним, что 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20 % годовых. До этого рекордным считалось значение ставки 17 %. Оно было установлено в декабре 2014 года. Решение о повышении ключевой ставки принято на фоне изменения внешних условий для российской экономики.