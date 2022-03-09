Депутаты Госдумы предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%

Сейчас в России действуют несколько льготных госпрограмм на покупку жилья. Фото: Галина Соловьёва

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ разработали предложение выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки под 5%. Его направят вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

По задумке, ЦБ РФ под залог должен выдавать займы банкам под не более 2% годовых. Кредитные организации смогут устанавливать наценку до 3%. Таким образом, гражданам может быть доступна льготная ипотека под 5%. Она будет распространяться на массовые новостройки. Ожидается, что это поможет увеличить число доступных новостроек в стране и сдержать рост цен на жильё.

Банку России предложат принимать в залог высоконадёжные ипотечные портфели банков.

"Имеются в виду выданные кредиты на жильё, которое уже оформлено в собственность, ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним — меньше 0,15%. Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью "квадрата" не более цены, установленной Минстроем РФ", — рассказал "Известиям" первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Добавим, что сейчас в России действуют несколько льготных госпрограмм на покупку жилья. Так, россияне могут взять ипотеку на квартиру в новостройке по субсидированной ставке в 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн рублей для всех регионов. Для семей с одним и более детьми, рождёнными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. Ранее выданный кредит можно рефинансировать. Кроме того, действует сельская ипотека со ставкой не более 3% годовых.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что льготные ставки по специальным ипотечным программам поддержки будут сохранены. Речь идёт об уже выданной ипотеке. Президент России Владимир Путин поручал сохранить кредитные ставки по уже заключённым договорам. Дмитрий Песков пояснил, что это касается ипотечных займов.