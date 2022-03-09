В Свердловской области утвердили требования к жилью для переезда в рамках проекта КРТ

Администрация Екатеринбурга определила три пилотных участка для реализации проектов комплексного развития территории. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области утвердили требованиями к жилью, которое могут предложить гражданам в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Дополнительные постановления приняло областное правительство.

Напомним, что собственник квартиры в доме, попадающем под снос, может выбрать либо равноценное денежное возмещение, либо потребовать у компании-застройщика равнозначное жильё. В принятом документе закреплено это понятие. Согласно нему, площадь новой квартиры и количество комнат должны быть не меньше чем в освобождаемом помещении. Жильё должно соответствовать стандартам, принятым Министерством строительства и ЖКХ РФ. Так, в квартире должны быть металлическая входная дверь, межкомнатные двери с фурнитурой, напольное покрытие, сантехническое оборудование, гидроизоляция и плитка в санузлах, а кухне — плита и мойка.

Ещё одним постановлением устанавливается площадь квартиры, которую будут предоставлять по договору социального найма. Это касается тех, чьи дома попали в зону КРТ и нуждались в улучшении жилищных условий. Согласно документу, площадь новой квартиры будет рассчитываться исходя из нормы квадратных метров жилья на человека, установленной в муниципалитете, сообщает областной департамент информполитики.

"Подготовлена нормативная база, которая нацелена максимально защитить имущественные права людей, дать им возможность переехать из ветхого и аварийного в современное комфортное жильё. Мы предусмотрели возможность для людей получить денежную компенсацию или равнозначную квартиру. Владельцы комнат смогут обменять их на полноценную квартиру", — прокомментировал принятые решения министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Напомним, что закон о комплексном развитии территории на Среднем Урале был принят в марте 2021 года. В зоны КРТ в Екатеринбурге в этом году попали три квартала на Эльмаше и Уралмаше: Краснофлотцев — Донская — Корепина — Шефская с 20 домами; Баумана — Шефская — Энтузиастов с 13 домами; Донбасская — Черниговский — Суворовский с 10 домами. "Областная газета" съездила к жильцам и выяснила, что они не просили их расселять. Также журналисты издания побывали на первом собрании и узнали, какие вопросы беспокоили людей. Четыре дома на Эльмаше отказались от участия в программе.