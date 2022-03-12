В Екатеринбурге утвердили параметры комплексного развития двух кварталов

На двух площадках КРТ разрешается строить высотки, дома средней этажности, паркинги, подземные парковки, больницы, школы, ТЦ, спортивные сооружения и объекты благоустройства. Фото: Галина Соловьёва

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал два постановления о границах площадок комплексного развития территорий (КРТ). Речь идёт о кварталах улиц на Уралмаше и Эльмаше. Вместо малоэтажных домов там разрешили построить современные высотки.

Ранее жители кварталов улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана и Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского. единогласно решили участвовать в программе КРТ. Территория жилой застройки первого участка имеет площадь 22 430 кв. м, второго — 27 930 кв. м. В первом квартале будет снесено 12 домов, во втором — 13.

Согласно постановлениям, документацию для строительства необходимо подготовить за 6 месяцев после заключения договора с застройщиком, а завершить стройку — за 13 лет. В границах вышеуказанных улиц разрешается строить высотки, дома средней этажности, паркинги, подземные парковки, больницы, школы, ТЦ, спортивные сооружения и объекты благоустройства.

В новостройках на одного человека должно будет приходиться минимум 35 кв. м. Из документации следует, что в квартале в границах улиц Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского по итогам реализации программы КРТ должны проживать не более 2 555 человек. В границах квартала улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана — не более 2 052 человек.

Утверждённые параметры дают возможность застройщикам начать разработку проектов новых кварталов. Власти города сейчас формируют положения договора о застройке в рамках программы КРТ.

"На данный момент мы утверждаем границы третьей площадки, которая также войдёт в пилотный проект программы, – в скором времени выйдет распоряжение о ней. Помимо этого, сейчас нами формируются положения договора о застройке в рамках программы КРТ – этот документ станет основополагающим в работе девелоперов", — передаёт пресс-служба мэрии Екатеринбурга слова замглавы Рустама Галямова.

Ранее в Свердловской области утвердили требования к жилью для переезда в рамках проекта КРТ. Подробнее об этом читайте в материале "Санузел – в подарок".

Фото: из постановления мэра