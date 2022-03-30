Кто успел, тот и съел

Для тех, кто взял кредит до 1 апреля, ставка останется прежней – до 7 процентов годовых. Фото: Галина Соловьёва

Те, кто давно собирался приобрести жильё в новостройке, получили второй шанс: премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН сегодня утвердил ставку льготной ипотеки – с 1 апреля она изменится с 7 до 12 процентов, а лимит для большинства регионов увеличится - с 3 до 6 миллионов рублей. Это значит, что ипотека станет дороже, но при этом люди смогут приобрести более комфортное жильё.

Льготная ипотека для кредитов до 3 млн рублей по ставке, не превышающей 7 процентов годовых на недвижимость в новостройках, стартовала в прошлом году и должна была действовать до 1 июля 2022 года. После резкого повышения ключевой ставки из-за событий на Украине кабмин решил изменить условия программы. Цель – поддержать застройщиков и покупателей квартир.

Сейчас, на фоне действующей ключевой ставки в 20%, 12% воспринимается клиентами нормально. Об этом сообщила в разговоре с корреспондентом «ОГ» риелтор одного из екатеринбургских агентств недвижимости Лариса Бурлакова:

- Но всё же те, у кого есть действующее одобрение от банков на ипотеку по более низкой льготной ставке, заметно активизировались. Кто-то из них даже уже успел купить квартиру. Про отказы от сделок ничего не слышала, наоборот, все стремятся получить кредит на более выгодных условиях.

Одной из тех, кто успел сделать покупку до повышения ставок, стала екатеринбурженка Инна Морозова:

- Я планировала брать ипотеку только через год, хотела больше накопить на первоначальный взнос. Но в жизни произошла ситуация, которая заставила поторопиться. Теперь я даже рада этому, потому что получила кредит с господдержкой по ставке 5,75 процента. Если бы затянула с решением, ставка могла бы увеличиться почти вдвое.

Девушка добавляет, что если бы не успела, то согласилась бы даже на повышенную ставку, потому что хочет обзавестись собственным жильём.

А те, кто планируют увеличить уже имеющуюся жилплощадь, сейчас оказались в менее выигрышной ситуации, считают эксперты. По их мнению, рынок вторички сейчас встал. Квартиры, в основном, покупают только за наличные. А желающих взять в кредит неновую квартиру крайне мало: дело в том, что ипотека в этом случае выдается по более высоким ставкам. К тому же не предусмотрены льготы.

Запрыгнуть в последний вагон

Если вы получили одобрение на ипотеку от банка до повышения ставки, теоретически вы ещё можете успеть взять кредит на более выгодных условиях. Но одобренные условия не являются офертой, поэтому банки могут пересмотреть их. И это уже происходит. Например, Сбербанк до 30 марта включительно продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях. Если же заявка была принята до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта клиентам надо будет подать новую и получить положительное решение банка.

«Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней и действовал в рамках ранее определённых условий: в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам. Другие участники рынка изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», – сообщили «ОГ» в пресс-службе Сбербанка.

Это не шутка

После 1 апреля спрос на льготную ипотеку сократится, уверены специалисты. Её будут брать только те, кто нуждается в жилье и находится в безвыходной ситуации. В Уральской палате недвижимости таким людям рекомендуют внимательно подойти к покупке. Президент УПН Илона Соболева во время вчерашней пресс-конференции о ситуации на рынке недвижимости заявила:

- Для тех, кто взял ипотеку с новой процентной ставкой, размер ежемесячного платежа увеличится на 20, а то и на 30 процентов в зависимости от суммы кредита. Брать или не брать ипотеку на таких условиях, каждый должен решить сам, взвесив свои силы. Нужно посчитать, сможете ли вы выплачивать кредит. Если да, то нужно выбирать подходящий вариант. На первичном рынке выбор квартир сейчас достаточно большой.

К тому же, как утверждает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, в дальнейшем условия оформленных кредитов могут стать более выгодными:

- Льготная ипотека под 12 процентов – хороший выбор. Её в будущем можно будет рефинансировать. Поскольку это льготная ипотека и условия по ней определяет правительство, вполне возможно, что потом ставку могут снизить. У меня лично нет сомнений, что ставки упадут. Так что тем, кто нуждается в покупке жилья, советую не откладывать это дело в долгий ящик.