После восьми лет ожиданий пайщики ЖСК "Патруши" получат денежные компенсации

В апреле 56 пайщиков ЖСК "Патруши" смогут получить выплаты за недостроенное жильё. Фото: Алексей Кунилов

Пайщики проблемных домов в селе Патруши получат денежные компенсации. Квартиры, которые так и не были достроены, жители Свердловской области ждали более восьми лет.

Решение профинансировать выплаты принял Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий под руководством зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Отмечается, что уже в апреле 56 пайщиков ЖСК "Патруши" смогут получить выплаты за недостроенное жильё. Размер выплаты определяется в соответствии с проведённой оценкой, но не менее уплаченной гражданами суммы. "Мы направим людям памятку с инструкцией, какие шаги необходимо предпринять", – заявил директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Свердловской области Сергей Киселёв.

Добавим, глава региона Евгений Куйвашев держит под личным контролем вопрос восстановления прав уральцев, пострадавших от недобросовестных застройщиков. За четыре года помощь получили более 5 тысяч человек. Указом губернатора в 2019 году был создан Свердловский Фонд защиты прав участников долевого строительства. Он стал инструментом, позволяющим привлекать федеральные средства для завершения строительства проблемных домов либо выплат денежных компенсаций дольщикам.

Кстати, на днях в Нижнем Тагиле был введён в эксплуатацию дом застройщика-банкрота ООО "СУ-1". Он также был достроен с применением механизмов Фонда защиты прав дольщиков. Строительство шло по графику и завершилось в максимально короткие сроки. Ключи от квартир в ЖК "Тимирязевский" получат 90 дольщиков.