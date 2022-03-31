Огни большого города

На Среднем Урале ключи от квартир получили уже более пяти тысяч обманутых дольщиков. Фото: Владимир Мартьянов

Еще 70 обманутых свердловских дольщиков получили положенное им жильё. Деньги в строительство квартир эти люди вложили больше 20 лет назад, но напоролись на недобросовестных застройщиков. Теперь, благодаря помощи правительства региона, они могут заехать в новую многоэтажку в Академическом районе Екатеринбурга.

Равнозначный обмен

Этот дом возвела компания «РСГ-Академическое». Квартирный вопрос для обманутых дольщиков, чьи дома по разным причинам невозможно достроить, решили благодаря соглашению с правительством Свердловской области. За всё время инвестиционного проекта имущественные права восстановили 223 уральца.

Большинству из них губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи ещё год назад. Теперь очередь дошла до остальных участников проекта.

Это, в основном, жители небольших городов области: когда-то они мечтали приобрести квартиры в Первоуральске, Верхней Пышме, Сухом Логе, Серове, Белоярском или Верхней Салде, а сейчас получили – в областном центре. Правда, с учетом разницы стоимости квадратного метра в Екатеринбурге и в области площадь жилья уменьшилась.

Как рассказала корреспонденту «Областной газеты» Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, несмотря на предстоящий переезд из одного города в другой и связанные с этим сложности, никто из новосёлов от квартир в Екатеринбурге не отказывается:

– В любом случае у людей всегда есть возможность продать квартиру в Екатеринбурге и на эти деньги купить жилплощадь в своём городе. У нас пока не было ни одной такой жалобы.

Двадцать лет спустя

Эти дольщики вложили деньги в строительство ещё в 1994 году. Пока люди ждали заветные квадратные метры, в их семьях сменилось не одно поколение – появились дети и внуки:

– В числе обладателей долгожданных квадратных метров много наследников тех людей, кто стали жертвами недобросовестных застройщиков, – отметил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Махнутин.

Чтобы у людей не было претензий к качеству жилья, межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков вчера проинспектировала один из домов на проспекте Академика Сахарова. Вопросов у ревизоров не возникло: квартиры сданы с чистовой отделкой и уже готовы к заселению.

Последние из могикан В 2017 году в Свердловской области утвердили план-график восстановления прав обманутых дольщиков и создали координационную комиссию. За это время на Среднем Урале были восстановлены права более пяти тысяч человек, которые вложили свои деньги в строительство 42 домов. По данным регионального минстроя, сегодня в регионе осталось всего 20 обманутых дольщиков.