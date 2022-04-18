В России могут до конца 2022 года отменить штрафы за просрочки по ипотеке

Антон Орлов считает, что в условиях санкций одной из наиболее уязвимых групп населения стали семьи с ипотечными кредитами. Фото: Галина Соловьёва

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением отменить до конца года штрафы за просрочку по ипотеке. Антон Орлов считает, что в условиях санкций одной из наиболее уязвимых групп населения стали семьи с ипотечными кредитами.

В обращении сказано, что, согласно российскому законодательству, человек может воспользоваться ипотечными каникулами — уменьшить или приостановить выплаты по кредиту максимум на шесть месяцев в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами — однако такая мера предоставляется только один раз в период действия ипотеки.

"Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года", — сообщает RT.

Напомним, 11 февраля "ОГ" сообщала, что в связи с решением ЦБ РФ о понижении ключевой ставки до 17% годовых, российские банки начали снижать ставки по большинству ипотечных программ. Например, Сбербанк заявил о решении снизить ставки на 2,1 процентных пункта — до 16,9% на покупку вторичной недвижимости и новостроек. Ставки по одобренным ранее заявкам будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

Читайте также:

Правительство РФ до конца года отменило уплату неустойки дольщикам.

Центробанк РФ не планирует снижать инфляцию всеми возможными способами.