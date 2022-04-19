Правительство РФ обяжет банки раскрывать полную информацию о сумме ипотеки

Такое решение сделает процедуру получения кредита более прозрачной для россиян. Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики рассказал о новых требованиях к банкам, которые выдают ипотечные займы. Они должны будут сообщать клиентам полную стоимость кредита со страховками и другими услугами.

Такое решение сделает процедуру получения кредита более прозрачной для россиян.

"Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. А банкам придётся уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заёмщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия", — передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

Напомним, вчера директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением отменить до конца года штрафы за просрочку по ипотеке. Антон Орлов считает, что в условиях санкций одной из наиболее уязвимых групп населения стали семьи с ипотечными кредитами.

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