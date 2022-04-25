Президент РФ предлагает снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых

Глава государства отметил, что динамика в части ипотечного кредитования остаётся на уровне ниже прогнозируемого. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин провёл 25 апреля совещание по экономическим вопросам, где обсуждались динамика рынка труда, инвестиционная активность и поддержка граждан. Российский лидер предложил понизить ставку по льготной ипотеке с 12% годовых до 9%.

Глава государства отметил, что динамика в части ипотечного кредитования остаётся на уровне ниже прогнозируемого.

"Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать "стройку" в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы её не так давно установили — до 9% годовых", — передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Президент подтвердил, что это уже второе изменение ставки по льготной ипотеке за последние два месяца, однако, по его словам, экономическая ситуация складывается позитивно, что позволяет сделать послабление в части ипотечных займов. Также он поручил продлить программу льготной ипотеки до конца 2022 года.

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