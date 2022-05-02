В Нижнем Тагиле поставили на кадастровый учет дом-долгострой ЖК "Тимирязевский"

Здание было достроено благодаря региональному фонду защиты прав дольщиков. Фото: Яндекс.Карты

Управление Росреестра по Свердловской области поставило на кадастровый учет долгострой ЖК "Тимирязевский" в Нижнем Тагиле. Здание было достроено благодаря региональному фонду защиты прав дольщиков, а теперь дольщики смогут зарегистрировать свои права на квартиры в жилом комплексе.

Набсовет федерального Фонда защиты прав дольщиков направил средства на завершение строительства ЖК "Тимирязевский" около года назад — дом застройщика-банкрота ООО "СУ-1" был введен в эксплуатацию недавно, в конце марта 2022 года.

"Управлением оперативно проводится первичная проверка технической документации и дальнейшие учетно-регистрационные действия по каждому такому объекту, регистрация социально значимых объектов осуществляется в кратчайшие сроки. С постановкой на государственный кадастровый учет дома у "обманутых дольщиков" появилась возможность зарегистрировать свои права на квартиры. А это права на 85 квартир", — заявила замруководителя Управления Росреестра Юлия Иванова.

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев держит вопрос с обманутыми дольщиками под личным контролем. За минувшие 4 года власти помогли более 5 тыс. человек, которые вложили деньги в строительство 42 домов.

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