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Экономика / Недвижимость
2 мая 2022, 18:10

Российский кабмин позволил сочетать льготную ипотеку под 9% с рыночной

Марат Хуснуллин

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что кабмин разрешил гражданам совмещать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной. Это позволит увеличить максимальную сумму кредита: до 15 млн в регионах России и до 30 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Об этом Марат Хуснуллин сообщил информагентству ТАСС.

"Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть, если раньше в кредит можно было взять только 12 или 6 млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются", — пояснил вице-премьер.

Напомним, что в начале апреля было принято решение скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки: поднять процентную ставку с 7 до 12%. В конце месяца, 25 апреля, Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку до 9%. 1 мая снижение ставки одобрило Правительство РФ и продлило действие программы до конца года.

По действующей программе льготной ипотеки на новостройки, максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Областная газета Свердловской области

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