Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

Участвовать в программе могут лица от 22 до 45 лет, которые работают в аккредитованных IT-компаниях. Фото: Павел Ворожцов

Кабмин РФ утвердил параметры программы льготной ипотеки под 5% годовых для специалистов в сфере информационных технологий. Участвовать в программе могут лица от 22 до 45 лет, которые работают в аккредитованных IT-компаниях.

Максимальный размер ипотечного кредита для работников в сфере информационных технологий, проживающих в регионах с численностью населения не менее 1 млн человек — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей. При этом зарплата у таких специалистов в крупных регионах должна быть не меньше 150 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ и не менее 100 тыс. рублей — в остальных субъектах РФ.

"Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей", — передает слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Отметим, что на прошлой неделе Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение вида на жительство в России иностранным IT-специалистам, а также членам их семей. Речь идет о тех айтишниках, которые работают в российских компаниях, имеющих госаккредитацию.

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