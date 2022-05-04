Темы дня

Экономика / Недвижимость
4 мая 2022, 18:18

Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов

IT-шники

Участвовать в программе могут лица от 22 до 45 лет, которые работают в аккредитованных IT-компаниях. Фото: Павел Ворожцов

Кабмин РФ утвердил параметры программы льготной ипотеки под 5% годовых для специалистов в сфере информационных технологий. Участвовать в программе могут лица от 22 до 45 лет, которые работают в аккредитованных IT-компаниях.

Максимальный размер ипотечного кредита для работников в сфере информационных технологий, проживающих в регионах с численностью населения не менее 1 млн человек — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей. При этом зарплата у таких специалистов в крупных регионах должна быть не меньше 150 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ и не менее 100 тыс. рублей — в остальных субъектах РФ.

"Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей", — передает слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Отметим, что на прошлой неделе Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение вида на жительство в России иностранным IT-специалистам, а также членам их семей. Речь идет о тех айтишниках, которые работают в российских компаниях, имеющих госаккредитацию.

Читайте также:

Центробанк попросил распространить льготы для IT-специалистов на работников банков.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2022, 18:25 / Общество
Свердловская детская железная дорога перешла на летний график
04.05.2022, 18:18 / Экономика
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов
04.05.2022, 17:57 / Общество
В поселке Исеть горят 10 садовых домов
04.05.2022, 17:02 / Экономика
РЭК отказалась повышать цену на проезд в общественном транспорте до 25 рублей
04.05.2022, 16:53 / Общество
В Большом Истоке возле детского сада горит сухая трава