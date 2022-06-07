За месяц заявления на льготную ипотеку под 5% подали 260 свердловских IT-специалистов

Средняя сумма ипотеки составляет 7 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области было подано 260 заявок на получение льготной ипотеки под 5% для айтишников, из них 190 займов одобрены, а 13 — уже выданы. Средняя сумма ипотеки составляет 7 млн рублей.

Свердловская область сейчас занимает седьмое место среди регионов России по числу принятых и одобренных заявок, сообщает областной департамент информполитики. По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, в период с 2022 по 2024 годы на Среднем Урале может быть выдано до 1,5 тысяч ипотечных кредитов для айтишников.

Напомним, что программа льготной ипотеки для IT-специалистов стартовала в начале мая. Участвовать в ней могут лица от 22 до 45 лет, которые работают в аккредитованных компаниях сферы информационных технологий. Размер первоначального взноса должен составлять не менее 15% от суммы кредита.

Максимальный размер ипотечного кредита для работников в сфере информационных технологий, проживающих в регионах с численностью населения не менее 1 млн человек — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей. При этом зарплата у таких специалистов в крупных регионах должна быть не меньше 150 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ и не менее 100 тыс. рублей — в остальных субъектах РФ.

Добавим, что в программе льготной ипотеки для IT-специалистов участвует 52 банка.

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