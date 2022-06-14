Правительство РФ выделило еще 7 млрд рублей на финансирование сельской ипотеки

Деньги пойдут как на предоставление новых займов, так и финансирование уже выданных. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 7 млрд рублей на субсидирование ставок по льготной сельской ипотеке. Деньги пойдут как на предоставление новых займов, так и финансирование уже выданных.

Примерно 3,5 млрд рублей пойдет на выдачу сельской ипотеки под 3% годовых 17 тысячам семей. Объем новых займов, по предварительным расчетам, может составить 50 млрд рублей, а объем построенного или приобретенного жилья в селах — 900 тыс. квадратных метров.

Остальные 3,5 млрд рублей пойдут на субсидирование выданных в 2020-2021 годах кредитов. Такая мера позволит сохранить ставку для тех, кто уже взял ипотеку.

"Сельская ипотека" пользуется большой популярностью у населения. С момента старта программы в 2020 году уже выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн кв. м жилья", — говорится на сайте кабмина.

Напомним, что на Среднем Урале также предпринимаются меры по поддержке жителей сельских территорий. Например, в конце мая депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении одобрили инициативу губернатора Евгения Куйвашева о предоставлении льгот на подключение к газу сельских педагогов и медработников.