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21 июня 2022, 19:16

Владимир Путин поручил завершить строительство замороженных объектов за 2 года

  Юлия Пастух
Стройка

Фото: Галина Соловьева

Строительство ранее замороженных объектов в России должно быть завершено за полтора-два года. Такое поручение озвучил президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем заседании президиума Госсовета, посвященном стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

"Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно, наконец, соответствующим образом выстроить работу. Предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется", — заявил Владимир Путин, отметив, что недостроенные здания создают неудобства для граждан и портят внешний вид городского пространства.

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Областная газета Свердловской области

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