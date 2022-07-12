В России могут отменить налог при продаже единственного жилья

Кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже нового. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Госдумы предложили освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли. Законопроект разработали представители партии ЛДПР.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении "Известий", для освобождения от налога необходимы следующие условия:

новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья;

кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей.

Новую норму планируют внести на отзыв в правительство РФ на днях.

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