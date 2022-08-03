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Экономика / Недвижимость
3 августа 2022, 10:35

Для свердловских детей-сирот по "губернаторской программе" построено более 130 квартир

ключи от новой квартиры

С начала года новые квартиры предоставлены 466 детям-сиротам. Фото: Галина Соловьева

Более 130 квартир построено для детей-сирот из Верхней Синячихи, Ирбита и Сухого Лога по программе, реализуемой Фондом жилищного строительства Свердловской области.

По данным департамента информполитики региона, в Верхней Синячихе ключи от новых благоустроенных квартир, готовых к заселению, получают 80 детей-сирот. На эти цели было выделено 131,6 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Отмечается, что очередь на жилье там заметно сократится.

Кроме того, 36 квартир приобретено в Ирбите. Из областного и федерального бюджетов направлено 65,3 млн рублей. Еще 18 человек подписали договоры найма специализированного жилья в Сухом Логу (30,9 млн рублей из региональной казны).

Всего с начала года новые квартиры в различных муниципалитетах предоставлены 466 свердловчанам. Договор соцнайма заключается сроком на 5 лет. В случае проблем с социальной адаптацией он может быть продлен еще на 5 лет, в остальных случаях квартиры переходят в собственность получателей.

Добавим, в 2022 году на дальнейшую реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.

Областная газета Свердловской области

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